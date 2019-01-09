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"По стопах Короля Лева": несподівана удача Олександра Скічка в Кенії

Lite » Подорожі 09.01.2019 - 14:25
"По стопах Короля Лева": несподівана удача Олександра Скічка в Кенії
Фото: Олександр Скічко (instagram.com/aleksandrskichko)

Всією сім'єю мандрівники переживають труднощі екстремального відпочинку і захоплюючі зустрічі з мешканцями савани

Український ведучий Олександр Скічко з родиною відправився на зимовий відпочинок в африканську савану. Фотографіями з Кенії він раніше вже ділився з підписниками у своєму акаунті в Instagram. В цей раз на знаменитість чекала неймовірна удача на сафарі в окрузі Самбуру.

Відео: Відео-сафарі в кенійському парку (instagram.com/aleksandrskichko)

"Сьогодні на сафарі зустріли стадо слонів. Їх було 20-30. Ми сиділи в машині затамувавши подих, а вони просто йшли на нас. Момент, коли ти перестаєш дихати", - підписав відео в своєму профілі Олександр.
На що йому відповіли схвильовані підписники, що така зустріч велика рідкість, адже слони рідко підходять так близько до туристів, і велика небезпека, адже стадо було дуже численним і непередбачуваним.

&quot;По стопах Короля Лева&quot;: несподівана удача Олександра Скічка в Кенії

&quot;По стопах Короля Лева&quot;: несподівана удача Олександра Скічка в Кенії

Скріншот: Коментарі до посту Олександр Скічко (instagram.com/aleksandrskichko)

"Вам пощастило аж два рази, перший, це ви зустріли стало слонів. Другий, ви залишилися неушкодженими";

"Ну і відпочинок у Вас там!!!!";

"Круть";

"Вони взагалі не підходять! Це дуже вам пощастило!!)";

"Клас";

"Вау, круто";

"Слони, якщо їх не чіпати, мирні тварини";

"Спасибі, що ділитесь своїми видосиками. З Вами побачимо весь світ";

"Вау!!! Круто, звичайно, але стрьомно)) а що стекол в машинці взагалі немає? Т. е.Ви нічим не захищені?", - написали вони в коментарях.

"Взагалі немає", - відповів Олександр підписниці.

&quot;По стопах Короля Лева&quot;: несподівана удача Олександра Скічка в Кенії

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

Крім того, Олександр Скічко побував у поселенні одного з африканських племен, побут і спосіб життя яких вразив ведучого.

&quot;По стопах Короля Лева&quot;: несподівана удача Олександра Скічка в Кенії

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

"Це абсолютно інший світ! У них немає інтернету, немає електрики, ні каналізації, ні звичайного одягу, навіть зброї немає (тільки кинджали і списи). Сьогодні зустріли трьох дівчаток, які пасли кіз, вони вперше в житті побачили білих людей! Усвідомити це звичайній людині дуже складно! Африка дивує!", - зізнався він шанувальникам.

&quot;По стопах Короля Лева&quot;: несподівана удача Олександра Скічка в Кенії

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

&quot;По стопах Короля Лева&quot;: несподівана удача Олександра Скічка в Кенії

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

&quot;По стопах Короля Лева&quot;: несподівана удача Олександра Скічка в Кенії

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Скічко прокоментував кенійську кухню, назвавши головне її достоїнство.

Крім того, популярна українська провідна Леся Нікітюк також вирушила на відпочинок зі своїм коханим, про що розповіла в соцмережах.

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