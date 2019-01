"По стопах Короля Лева": несподівана удача Олександра Скічка в Кенії

Сьогодні на сафарі зустріли стадо слонів. Їх було 20-30. Ми сиділи в машині затамувавши подих, а вони просто йшли на нас. Момент, коли ти перестаєш дихати. Більше в сториз! #скичкотикипостопамкороляльва

A post shared by Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) on Jan 7, 2019 at 4:01am PST