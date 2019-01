"По стопам Короля Льва": неожиданная удача Александра Скичко в Кении

Сегодня на сафари встретили стадо слонов. Их было 20-30. Мы сидели в машине затаив дыхание, а они просто шли на нас. Момент, когда ты перестаёшь дышать. Больше в сториз! #скичкотикипостопамкороляльва

