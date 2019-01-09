"По стопам Короля Льва": неожиданная удача Александра Скичко в Кении

Фото: Александр Скичко (instagram.com/aleksandrskichko)

Всей семьей путешественники переживают сложности экстремального отдыха и захватывающие встречи с обитателями саванны

Украинский ведущий Александр Скичко с семьей отправился на зимний отдых в африканскую саванну. Фотографиями из Кении он ранее уже делился с подписчиками в своем аккаунте в Instagram. В этот раз знаменитость поджидала невероятная удача на сафари в округе Самбуру.

Видео: Видео-сафари в кенийском парке (instagram.com/aleksandrskichko)

"Сегодня на сафари встретили стадо слонов. Их было 20-30. Мы сидели в машине затаив дыхание, а они просто шли на нас. Момент, когда ты перестаёшь дышать", - подписал видео в своем профиле Александр.

На что ему ответили взволнованные подписчики, что такая встреча большая редкость, ведь слоны редко подходят так близко к туристам, и большая опасность, ведь стадо было слишком многочисленным и непредсказуемым.

Скриншот: Комментарии к посту Александа Скичко (instagram.com/aleksandrskichko)

"Вам повезло аж два раза, первый, это вы встретили стало слонов. Второй, вы остались невредимыми";

"Ну и отдых у Вас там!!!!";

"Круть";

"Они вообще не подходят! Это очень вам повезло!!)";

"Класс";

"Вау, круто";

"Слоны, если их не трогать, мирные животные";

"Спасибо, что делитесь своими видосиками. С Вами увидим весь мир";

"Вау!!! Круто, конечно, но стремно)) а что стекол в машинке вообще нет? Т.е.Вы ничем не защищены?", - написали они в комментариях.

"Вообще нет", - ответил Александр подписчице.

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

Кроме того, Александр Скичко побывал в поселении одного из африканских племен, быт и образ жизни которых поразил ведущего.

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

"Это абсолютно другой мир! У них нет интернета, нет электричества, нет канализации, нет обычной одежды, даже оружия нет (только кинжалы и копья). Сегодня встретили троих девочек, которые пасли коз, они впервые в своей жизни увидели белых людей! Осознать это обычному человеку очень сложно! Африка удивляет!", - признался он поклонникам.

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

Напомним, что недавно Александр Скичко прокомментировал кенийскую кухню, назвав главное ее достоинство.

Кроме того, популярная украиская ведущая Леся Никитюк также отправилась на отдых со своим возлюбленным, о чем рассказала в соцсетях.