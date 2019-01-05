"Ну просто чарівні": Лобода показала підрослу дочку на відпочинку (фото)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Донька Лободи послала повітряний поцілунок всім матусиним передплатникам

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно зворушливо привітала Тілля Ліндеманна з днем народження, показала, як вона з дочкою відпочиває на Мальдівських островах. Знімки з відпочинку артистка опублікувала у своєму профілі в Instagram.

На фотографіях з маленькою Євою Лобода і її старша дочка відправляють фанатам повітряні поцілунки сидячи поруч з басейном.

Світлана Лобода і дочка Єва (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В коментарях відзначили, що Єва дуже схожа на свою маму і така ж красива зовні.

"Маленька царівна)", "Фарби світу і принади на фото", "Красуні!!!", Суперстар", "Які зайчики", "Ну просто чарівні", "Красуні", — пишуть фанати під фото.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Крім знімків в профілі Лобода опублікувала кілька Instagram-історій, на яких видно, що вона весело проводить час на пляжі.

Instagram-історії Світлани Лободи (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Лобода показала грайливе фото з Ліндеманном.

Нагадаємо, що за чутками, батьком другої доньки Світлани Лободи є лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Музиканти ще більше підігріли чутки, коли Тілль забрав Світлану з лікарні після перенесеної операції.

Раніше ми писали про те, що фото соліста Rammstein з красивою брюнеткою спантеличило фанів.

Відео: РБК-Україна