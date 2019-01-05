"Просто милашки": Лобода показала подросшую дочь на отдыхе (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дочь Лободы послала воздушный поцелуй всем маминым подписчикам

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно трогательно поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения, показала, как она с дочерью отдыхает на Мальдивских островах. Снимки с отдыха артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

На фотографиях с маленькой Евой Лобода и ее старшая дочь отправляют фанатам воздушные поцелуи сидя рядом с бассейном.

Светлана Лобода и дочь Ева (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях отметили, что Ева очень похожа на свою маму и такая же красивая внешне.

"Маленькая царевна)", "Краски мира и прелести на фото", "Красотки!!!", Суперстар", "Какие зайки", "Ну просто милашки", "Красавицы", — пишут фанаты под фото.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Кроме снимков в профиле Лобода опубликовала несколько Instagram-историй, на которых видно, что она весело проводит время на пляже.

Instagram-истории Светланы Лободы (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лобода показала игривое фото с Линдеманном.

Напомним, что по слухам, отцом второй дочки Светланы Лободы является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыканты еще больше подогрели слухи, когда Тилль забрал Светлану из больницы после перенесенной операции.

Ранее мы писали о том, что фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов.

Видео: РБК-Украина