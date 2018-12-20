Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світу

Фото: Колізей (колаж РБК-Україна)

Рейтинг очолив римський Колізей

Експерти відомого сайту подорожей TripAdvisor проаналізували дані про бронювання туристів за цей рік і представили свій рейтинг найпопулярніших визначних пам'яток світу. Виявилося, що в 2018 році найбільшим попитом користувався римський Колізей (Італія).

Другу стрчоку рейтингу зайняли музеї Ватикану.

Фото: (pixabay.com)

В трійку лідерів увійшла також статуя Свободи в Нью-Йорку (США).

Фото: (pixabay.com)

Четверте і п'яте місця зайняли французькі Лувр і Ейфелева вежа, що знаходяться в Парижі.

Фото: Лувр (pixabay.com/edinugraha)

Фото: (pixabay.com)

У топ-10 увійшли також Саграда-Фамілія (Іспанія), міст "Золоті ворота" в Сан-Франциско (США), Стоунхендж (Великобританія), Версальський палац (Франція) і Гранд-канал у Венеції (Італія).

Фото: Стоунхедж (pixabay.com)

Фото: Саграда-Фамілія (pixabay.com)

Фото: Гранд канал (pixabay.com)

Фото: Версаль (pixabay.com)

Фото: міст "Золоті ворота" в Сан-Франциско (pixabay.com)

"Інтерес мандрівників до найбільш знакових пам'яток світу не падає. У цьому році кількість заявок на бронювання екскурсій з зануренням в атмосферу давнини продовжувало зростати. Мандрівники вивчають широкий спектр можливостей, в тому числі тури з особливим доступом (щоб уникнути черг) для ознайомлення з всесвітньо відомими місцями", — зазначила представник TripAdvisor Моллі Берк.

Нагадаємо, раніше експерти популярної соціальної мережі Instagram визначили саме щасливе місце на планеті - ним став Діснейленд в столиці Японії Токіо. До речі, результат обчислювався, грунтуючись на кількості позитивних емодзі на фотографіях, зазначених користувачами на окремо взятій геолокації.

Нагадаємо, американський YouTube-канал про подорожі зняв ролик про Києв. У ньому розповідають про культуру Києва, вартості проживання в столиці, транспорті і нічного життя міста.

До речі, чим ближче довгоочікуваний відпочинок, тим частіше українці думають над тим, куди поїхати на Новий рік. Пропонуємо вам список північних країн, де можна провести незабутні зимові канікули і побути в самому серці дикої природи, а крім того - застати північне сяйво.

Відео: РБК-Україна