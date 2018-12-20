ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світу

Lite » Подорожі 20.12.2018 - 13:57
Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світу
Фото: Колізей (колаж РБК-Україна)

Рейтинг очолив римський Колізей

Експерти відомого сайту подорожей TripAdvisor проаналізували дані про бронювання туристів за цей рік і представили свій рейтинг найпопулярніших визначних пам'яток світу. Виявилося, що в 2018 році найбільшим попитом користувався римський Колізей (Італія).

Другу стрчоку рейтингу зайняли музеї Ватикану.

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світуФото: (pixabay.com)

В трійку лідерів увійшла також статуя Свободи в Нью-Йорку (США).

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світуФото: (pixabay.com)

Четверте і п'яте місця зайняли французькі Лувр і Ейфелева вежа, що знаходяться в Парижі.

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світуФото: Лувр (pixabay.com/edinugraha)

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світуНазвані найпопулярніші визначні пам'ятки світу

Фото: (pixabay.com)

У топ-10 увійшли також Саграда-Фамілія (Іспанія), міст "Золоті ворота" в Сан-Франциско (США), Стоунхендж (Великобританія), Версальський палац (Франція) і Гранд-канал у Венеції (Італія).

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світуНазвані найпопулярніші визначні пам'ятки світу

Фото: Стоунхедж (pixabay.com)

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світу

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світуФото: Саграда-Фамілія (pixabay.com)

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світу

Фото: Гранд канал (pixabay.com)

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світуФото: Версаль (pixabay.com)

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світу

Названі найпопулярніші визначні пам'ятки світуФото: міст "Золоті ворота" в Сан-Франциско (pixabay.com)

"Інтерес мандрівників до найбільш знакових пам'яток світу не падає. У цьому році кількість заявок на бронювання екскурсій з зануренням в атмосферу давнини продовжувало зростати. Мандрівники вивчають широкий спектр можливостей, в тому числі тури з особливим доступом (щоб уникнути черг) для ознайомлення з всесвітньо відомими місцями", — зазначила представник TripAdvisor Моллі Берк.

Нагадаємо, раніше експерти популярної соціальної мережі Instagram визначили саме щасливе місце на планеті - ним став Діснейленд в столиці Японії Токіо. До речі, результат обчислювався, грунтуючись на кількості позитивних емодзі на фотографіях, зазначених користувачами на окремо взятій геолокації.

Нагадаємо, американський YouTube-канал про подорожі зняв ролик про Києв. У ньому розповідають про культуру Києва, вартості проживання в столиці, транспорті і нічного життя міста.

До речі, чим ближче довгоочікуваний відпочинок, тим частіше українці думають над тим, куди поїхати на Новий рік. Пропонуємо вам список північних країн, де можна провести незабутні зимові канікули і побути в самому серці дикої природи, а крім того - застати північне сяйво.

Відео: РБК-Україна

Новорічний тур: куди поїдуть відпочивати українці на свята Визначено найщасливіше місце на Землі
Новини України рейтингтуризмпутешествия
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся