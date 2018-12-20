Названы самые популярные достопримечательности мира

Фото: Колизей (коллаж РБК-Украина)

Рейтинг возглавил римский Колизей

Эксперты известного сайта путешествий TripAdvisor проанализировали данные о бронированиях туристов за этот год и представили свой рейтинг самых популярных достопримечательностей мира. Оказалось, что в 2018 году наибольшим спросом пользовался римский Колизей (Италия).

Вторую стрчоку рейтинга заняли музеи Ватикана.

Фото: (pixabay.com)

В тройку лидеров вошла также статуя Свободы в Нью-Йорке (США).

Фото: (pixabay.com)

Четвертое и пятое места заняли французские Лувр и Эйфелева башня, что находятся в Париже.

Фото: Лувр (pixabay.com/edinugraha)

Фото: (pixabay.com)

В топ-10 вошли также Саграда-Фамилия (Испания), мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско (США), Стоунхендж (Великобритания), Версальский дворец (Франция) и Гранд-канал в Венеции (Италия).

Фото: Стоунхедж (pixabay.com)

Фото: Саграда-Фамилия (pixabay.com)

Фото: Гранд канал (pixabay.com)

Фото: Версаль (pixabay.com)

Фото: мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско (pixabay.com)

"Интерес путешественников к самым знаковым достопримечательностям мира не падает. В этом году количество заявок на бронирование экскурсий с погружением в атмосферу древности продолжало расти. Путешественники изучают широкий спектр возможностей, в том числе туры с особым доступом (чтобы избежать очередей) для ознакомления с всемирно известными местами", — отметила представитель TripAdvisor Молли Берк.

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Видео: РБК-Украина