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Названы самые популярные достопримечательности мира

Lite » Путешествия 20.12.2018 - 13:57
Названы самые популярные достопримечательности мира
Фото: Колизей (коллаж РБК-Украина)

Рейтинг возглавил римский Колизей

Эксперты известного сайта путешествий TripAdvisor проанализировали данные о бронированиях туристов за этот год и представили свой рейтинг самых популярных достопримечательностей мира. Оказалось, что в 2018 году наибольшим спросом пользовался римский Колизей (Италия).

Вторую стрчоку рейтинга заняли музеи Ватикана.

Названы самые популярные достопримечательности мираФото: (pixabay.com)

В тройку лидеров вошла также статуя Свободы в Нью-Йорке (США).

Названы самые популярные достопримечательности мираФото: (pixabay.com)

Четвертое и пятое места заняли французские Лувр и Эйфелева башня, что находятся в Париже.

Названы самые популярные достопримечательности мираФото: Лувр (pixabay.com/edinugraha)

Названы самые популярные достопримечательности мира

Фото: (pixabay.com)

В топ-10 вошли также Саграда-Фамилия (Испания), мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско (США), Стоунхендж (Великобритания), Версальский дворец (Франция) и Гранд-канал в Венеции (Италия).

Названы самые популярные достопримечательности мира

Фото: Стоунхедж (pixabay.com)

Названы самые популярные достопримечательности мираФото: Саграда-Фамилия (pixabay.com)

Названы самые популярные достопримечательности мира

Фото: Гранд канал (pixabay.com)

Названы самые популярные достопримечательности мираФото: Версаль (pixabay.com)

Названы самые популярные достопримечательности мираФото: мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско (pixabay.com)

"Интерес путешественников к самым знаковым достопримечательностям мира не падает. В этом году количество заявок на бронирование экскурсий с погружением в атмосферу древности продолжало расти. Путешественники изучают широкий спектр возможностей, в том числе туры с особым доступом (чтобы избежать очередей) для ознакомления с всемирно известными местами", — отметила представитель TripAdvisor Молли Берк.

Напомним, ранее эксперты популярной социальной сети Instagram определили самое счастливое место на планете - им стал Диснейленд в столице Японии Токио. Кстати, результат высчитывался, основываясь на количестве позитивных эмодзи на фотографиях, отмеченных пользователями на отдельно взятой геолокации.

Напомним, американский YouTube-канал о путешествиях снял ролик о Киеве. В нем рассказывают о культуре Киева, стоимости проживания в столице, транспорте и ночной жизни города.

Кстати, чем ближе долгожданный отдых, тем чаще украинцы думают над тем, куда поехать на Новый год. Предлагаем вам список северных стран, где можно провести незабываемые зимние каникулы и побыть в самом сердце дикой природы, а кроме того - застать северное сияние.

Видео: РБК-Украина

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