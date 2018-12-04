Американский YouTube-канал о путешествиях снял ролик о Киеве

Видео: Kyiv, Ukraine: Cost Of Living 4K (youtube.com/PassportHeavy)

Американский канал PassportHeavy о путешествиях выпустил ролик о Киеве. Видео было опубликовано в YouTube-аккаунте проекта.

В нем рассказывают о культуре Киева, стоимости проживания в столице, транспорте и ночной жизни города.

Ведущий и основатель проекта Юбриль Агоро исследовал столицу Украины в течение нескольких дней. Он обратил внимание на гостеприимство киевлян, отметил дешевые цены на жилье и продукты, а также остался доволен качеством местных ресторанов.

Кадр из видео (youtube.com/PassportHeavy)

Автор ролика также отметили, что их очень впечатлила украинская столица. Ожидания и реальность оказались совершенно разными.

"Киев – самый недооцененный город, в котором я когда-либо бывал. Он превзошел все мои ожидания и изменил мое восприятие того, чего можно ожидать от региона. На западе предполагают, что Украина – это старая страна с плохой инфраструктурой и отсутствием приключений, но это далеко от истины", – говорится в описании к видео.

Кадр из видео (youtube.com/PassportHeavy)

Проект PassportHeavy создал в 2016 году путешественник Юбриль Агоро. Цель команды – обучать людей с помощью путешествий, рассказывать о новых местах через видеопутеводители.

Напомним, известный ведущий назвал три города, которые должен посетить каждый украинец. Он также отметил, что в Украине плохо развит внутренний туризм.

Мы также писали о том, чем путешествия полезны для здоровья. Некоторые ученые считают, что путешествия являются альтернативой лекарствам. Начнем с того, что это превосходные физические нагрузки, особенно если ваш отпуск проходит не только на пляже, а еще и в активных прогулках.

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Видео: РБК-Украина