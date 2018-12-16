Новий рік 2019: де бюджетно відпочити в Україні

Фото: Новий рік у Карпатах (pixabay.com)

Де відсвяткувати Новий рік 2019 Україні, кращі місця для активного та сімейного відпочинку в січневі вихідні

Новорічні свята наближаються, і в цьому році нас очікує відразу кілька довгих вихідних. Куди поїхати на Новий рік 2019 Україні, де відпочити з сім'єю активно і бюджетно - в матеріалі РБК-Lite.

Новий рік 2019 у Карпатах

Західна Україна є одним з найпопулярніших напрямків зимового відпочинку. Найчистіше повітря, мальовнича природа, лижні траси, смачна кухня - незмінні складові відпустки в Карпатах.

Новий рік і Різдво можна відзначити в Буковелі, Яремчі, Ворохті, Драгобраті та інших гірничо-лижних курортах Карпат. Бронювати житло краще заздалегідь, а щоб відпочити бюджетно - краще знімати апартаменти у місцевих жителів.

Фото: Новий рік у Карпатах (pixabay.com)

Тут знайдуться розваги на будь-який смак. Для лижників і любителів екстриму - траси різних рівнів складності, катання на квадроциклах, сноубордах, зорбі. Для дітей - санки, ковзанка, хокей, розважальні центри. Також сучасні карпатські готелі і бази відпочинку пропонують спа-процедури, сауну, масаж.

Оздоровлення на Новий рік: як поєднати приємне з корисним

У Закарпатській області розташовані унікальні термальні джерела. Одне з них знаходиться в Берегово. Температура води досягає +33 °С. Працює басейн під відкритим небом, також є і крита купальня з джакузі.

Відпочиваючи в Берегово на Новий рік чи Різдво також можна відвідати "фінську" лазню, соляні кімнати, джакузі, винні підвали.

Термальні води в Косино трохи відрізняються за складом, але користі приносять не менше. Курорт Косино розташований в дубовому гаю. На території діють п'ять басейнів. У двох із них температура води найгарячіша - близько +41 градусів.

Фото: Термальний курорт Косино в Закарпатті на Новий рік (facebook.com/pg/KosinoTermalniVody)

З оздоровчих процедур також доступні: масаж, турецький хамам, фінська лазня, евкаліптова сауна, соляна кімната "лисяча нора".

Новий рік 2019 у Львові

Справжня зимова казка зустрічає всіх гостей культурної столиці України. Різдвяні ярмарки і каток на площі Ринок почали роботу ще в середині грудня, перед католицьким Різдвом, а на Новий рік 2019 у Львові відбудеться концерт групи Lirwak та 3D-шоу перед будівлею Львівського академічного театру опери і балету. Дійство розпочнеться о 23:00 31 грудня. 7 січня тут же запланований різдвяний концерт Руслани.

Зустріти світанок першого дня року на львівському Високому замку - особлива романтика. Кухня та колорит місцевих кафе і ресторанів нікого не залишать байдужим. Тому новорічні вихідні у Львові безсумнівно залишаться в пам'яті надовго.

Фото: Львів взимку (facebook.com/lvivukr)

Зимове море Одеси на Новий рік

Для тих, хто хоче по-новому поглянути на "перлину біля моря", вихідні на Новий рік в Одесі - якраз те, що потрібно. Взимку місто виглядає особливо, а сувора краса морського узбережжя заворожує.

Одеський оперний театр, Потьомкінські сходи, вулиця Дерибасівська - головні міські пам'ятки, які можна відвідати в будь-який сезон. Одеса буде кращим варіантом для любителів гучних новорічних вечірок. Тут велика кількість клубів, де можна танцювати ніч безперервно, а на наступний день пити каву в тиші з видом на море.

Фото: Одеса на Новий рік (pixabay.com)

Фестиваль повітряних куль в Кам'янець-Подільському

Новий рік та різдвяні свята - гарний час для відвідування Кам'янця-Подільського з його старовинним замком. До того ж, в період з 6-го по 9 січня з'явиться можливість побачити новорічне місто з висоти пташиного польоту. Саме в ці дні в Кам'янець-Подільському проходитиме фестиваль повітряних куль "Різдвяні польоти".

Фото: Зимовий Кам'янець-Подільський на Різдво можна побачити з висоти (pixabay.com)

У Святвечір на міській площі розгорнеться Подільський вертеп з колядками, хороводами та смачними наїдками. Також увечері 6 січня в замку відбудеться костюмована вистава.

До речі, Львів увійшов до списку 100 кращих туристичних міст світу, обігнавши Ніццу і Тель Авів.

Нагадаємо, ведучий "Орла і решки" назвав топ-3 туристичних родзинки України.

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Відео: РБК-Україна