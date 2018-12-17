ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Определено самое счастливое место на Земле

Lite » Путешествия 17.12.2018 - 17:05
Определено самое счастливое место на Земле
Фото: Диснейленд в Токио (instagram.com/henrylin1006)

Срочно пакуем чемоданы в Японию

Эксперт популярной социальной сети Instagram определили самое счастливое место на планете - им стал Диснейленд в столице Японии Токио.

Отметим, что результат высчитывался, основываясь на количестве позитивных эмодзи на фотографиях, отмеченных пользователями на отдельно взятой геолокации.

Определено самое счастливое место на Земле

Фото: Диснейленд в Токио (instagram.com/rezaphlv)

К слову, это первый диснеевский парк, построенный за пределами США. Его открыли в 1983 году, и с того времени он стал одной из главных достопримечательностей Японии. На его территории размещены 47 аттракционов, общая площадь которых составляет 465 тысяч квадратных метров.

 

Фото: Диснейленд в Токио (instagram.com)

Кроме того, в Instagram подвели и другие итоги года - так, всего в уходящем году в комментариях к различным постам в этой соцсети было оставлено более 14 миллиардов эмодзи с сердечками.

Чаще всего в 2018 году люди пользовались такими хештегами, как #metoo, #timesup и #marchforourlives.

Самым популярным челленджем стал #inmyfeelingschallenge, задача которого — выйти из медленно едущего автомобиля на ходу и станцевать под песню In My Feelings рэпера Дрейка.

Ранее мы сообщали, что Львов вошел в топ-100 самых туристических городов мира и занял 80-ю строчку. 

Напомним, американский YouTube-канал о путешествиях снял ролик о Киеве. В нем рассказывают о культуре Киева, стоимости проживания в столице, транспорте и ночной жизни города.

Кстати, чем ближе долгожданный отдых, тем чаще украинцы думают над тем, куда поехать на Новый год. Предлагаем вам список северных стран, где можно провести незабываемые зимние каникулы и побыть в самом сердце дикой природы, а кроме того - застать северное сияние.

Видео: РБК-Украина

Семья отправилась путешествовать, чтобы показать мир 4-летнему сыну: яркие фото Львов вошел в топ-100 самых туристических городов мира
Новости Украины InstagramТокиопутешествияДиснейленд
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь