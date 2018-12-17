Определено самое счастливое место на Земле

Фото: Диснейленд в Токио (instagram.com/henrylin1006)

Срочно пакуем чемоданы в Японию

Эксперт популярной социальной сети Instagram определили самое счастливое место на планете - им стал Диснейленд в столице Японии Токио.

Отметим, что результат высчитывался, основываясь на количестве позитивных эмодзи на фотографиях, отмеченных пользователями на отдельно взятой геолокации.

Фото: Диснейленд в Токио (instagram.com/rezaphlv)

К слову, это первый диснеевский парк, построенный за пределами США. Его открыли в 1983 году, и с того времени он стал одной из главных достопримечательностей Японии. На его территории размещены 47 аттракционов, общая площадь которых составляет 465 тысяч квадратных метров.

Фото: Диснейленд в Токио (instagram.com)

Кроме того, в Instagram подвели и другие итоги года - так, всего в уходящем году в комментариях к различным постам в этой соцсети было оставлено более 14 миллиардов эмодзи с сердечками.

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Видео: РБК-Украина