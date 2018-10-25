Гавайський острів зник з лиця землі після урагану

Фото: Східний острів на Гаваях (sciencealert.com)

Наслідком потужного урагану "Валака" в Тихому океані стало зникнення з карт одного з Гавайських островів

Гавайський острів Іст-Айленд (Східний) повністю пішов під воду із-за урагану "Валака". Про це повідомляє Sciencealert.

Він був другим за величиною островом у Френч-Фригат-Шолс - найбільшому атолі Північно-Західних островів Гавайського архіпелагу. Площа острова досягала 4,5 га.

Повне затоплення ділянки суші підтвердили отримані з супутника зображення.

Фото: Східний острів на Гаваях до і після зникнення (FWS)

За словами вчених, останній раз острів Східний обстежили в липні 2018 року. Вже тоді вони знали, що він потоне, але припускали, що на це піде ще кілька десятиліть.

Відео: Східний острів на Гаваях (youtube.com/Chip Fletcher)

Відзначається, що незважаючи на те, що острів був досить невеликим (його довжина становила один кілометр, а ширина - 120 метрів), він мав важливе значення для місцевої дикої природи. На ньому проживали гавайські тюлені-монахи і зелені черепахи, які незадовго до урагану перебралися на інші острови Гавайського архіпелагу.

На даний момент дослідники намагаються зрозуміти, якої шкоди зникнення острова може завдати тваринам.

"У найближчі роки ми ще не раз побачимо схожу історію, і кожна з них буде досить сумною", - говорить еколог Білл Маккібен.

Нагадаємо, що сформуваний в Тихому океані ураган "Вілла" наблизився до мексиканського курортного міста Мазатлан в північно-західному штаті Сіналоа, у зв'язку з цим було евакуйовано тисячі людей.

Зазначимо, раніше ураган "Вілла", який наближається до узбережжя Мексики, досяг максимальною п'ятої категорії.

Раніше ми писали, що від урагану "Майкл", який обрушився на південно-східне узбережжя США, жертвами стали щонайменше 33 людини. Як повідомляється, кількість жертв зросла у суботу, 20 жовтня, коли влада США підтвердили смерть жінки в окрузі Бей, штат Флорида. Відзначимо, що загальна кількість жертв у штаті Флорида - 26. Ще 10 людей загинули в штатах Північна Кароліна, Джорджія і Вірджинія.