Зоряний шлях: діти знаменитостей, які стали популярнішими зіркових батьків

Всупереч відомим висловом, що "природа відпочиває на дітях знаменитостей", ці дівчата вже встигли гучно заявити про себе красою і численними талантами.

Кайя Гербер

Кайя Гербер - донька супермоделі Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/kaiagerber)

Діти супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд, здається, були створені, щоб продовжити справу знаменитої матері: ті ж виразні риси, модельний зростання і невгамовні амбіції. Особливо досягла успіху на цьому терені Кайя.

17-річна дівчина вже працювала з такими гігантами, як Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Prada, Chanel, Fendi, Moschino і Versace і прикрасила безліч глянцевих обкладинок. Сінді, до речі, тільки радіє її досягненням, з задоволенням дає поради і знайомить з метрами індустрії. Одну з останніх колаборацій Кайя представила днями: вона стала обличчям аромату Daisy Love від Mark Jacobs.

Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп - донька Ванесси Параді і Джонні Деппа (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Бурхлива суміш харизми Джонні Деппа і чарівності Ванесси Параді – Лілі-Роуз – почала проявляти інтерес до акторської майстерності ще в школі. Вона із задоволенням брала участь в постановках, потім перейшла (не без допомоги тата) до епізодичних ролей, а зараз на її рахунку – участь у 8 проектах.

Не меншу популярність приніс їй світ моди – у 2015-му році вона стала обличчям Chanel і музою самого Карла Лагерфельда. Тепер вона постійна учасниця показів та обличчя багатьох продуктів іменитого бренду. А між справою 19-річна красуня блищить в численних зйомках для різних глянцевих видань, включаючи Vogue, V magazine, Vanity Fair і багатьох інших.

Сестри Хадід

Сестри Джіджі і Белла Хадід (фото: instagram.com/variety)

Голландсько-американська фотомодель, учасниця телевізійних шоу та дизайнер Іоланда Хадід сьогодні відома в основному як мама Джіджі і Белли. Хоча саме від неї знамениті красуні успадкували лялькову зовнішність і бажання бути на виду. Але свою кар'єру досить популярна модель залишила з народженням дітей, як і численні амбіції. Зате сестри сповна відпрацювали їх. Сьогодні 23-річна Джіджі (учасниця шоу Victoria's Secret, обличчя безлічі брендів, у тому числі Tom Ford і Prada), і 22-річна Белла (модель Victoria's Secret, особа Dior і Bulgari) – одні з найбільш затребуваних і популярних моделей на планеті, і зупинятися явно не збираються.

Лурдес Леон

Лурдес Леон - донька Мадонни (фото: instagram.com/madonna)

23-річна дочка Мадонни Лурдес вже давно пішла по стопах матері. Вона пробує себе в різних напрямках: як у музиці, так і на подіумі. А, крім того, всіляко епатує публіку. Тому знамениті бренди тільки раді співпраці з нею. На рахунку дівчини вже є контракт з такими марками, як Stella McCartney і Miu Miu.

А нещодавно Лурдес засвитилась ще в одній зйомці – вона стала обличчям нової спільної кампанії Supreme і Jean Paul Gaultier. Проект цікавий тим, що Мадонна – давня муза Жана-Поля Готьє, автора її фірмових речей начебто конусного бюстгальтера. Нова колекція ще не надійшла в продаж, але вже стала справжньою інтригою.

Діва Кассель

Діва Кассель (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка Беллуччі і Венсан Кассель завжди намагалися захистити дітей від папараці, так що про них відомо мало. Але якось в інтерв'ю знаменита красуня зізналася, що не буде проти, якщо дівчинки вирішать піти по її стопах. Головне – щоб це був усвідомлений вибір і він приносив їм задоволення. Що ж, мабуть, старша дочка – Діва – вже визначилася. Нещодавно 14-річну дівчину запросили стати обличчям нового аромату Dolce & Gabbana. Кампанія, зйомки якого пройшли в минулі вихідні в італійській комуні Равелло, вийшла барвиста і яскрава. Це перша робота Діви в якості моделі, і її дебют можна назвати більш ніж вдалим. Чекаємо нових проектів!