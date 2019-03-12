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Моніка Белуччі зважилася на експеримент і стала блондинкою заради глянцевої фотосесії

Lite » Мода 12.03.2019 - 12:58
Моніка Белуччі зважилася на експеримент і стала блондинкою заради глянцевої фотосесії
Фото: instagram.com/7000magazine

Шанувальники відзначили, що Моніці в будь-якому випадку краще бути брюнеткою. Але й блондинкою також добре

Моніка Белуччі — одна з голлівудських кінодів, красі і "вічній молодості" якої може позаздрити кожна. У 54 роки актриса виглядає чудово. І до речі, Белуччі неодноразово повторювала в різних інтерв'ю, що вкрай рідко вдається до "пластики" – тільки в рамках "поверхневих" косметичних процедур. Кінодіва не соромиться своїх зморшок... які зовсім не псують її красу.

При цьому Моніка Белуччі досі затребувана актриса і модель. Інтерв'ю з нею і обкладинки готові видання в різних куточках світу готові стояти в черзі. Ну а після того, як під час недавнього показу Chanel Белуччі вперше вийшла у світ зі своїм новим коханим Ніколасом Лефевром, актриса стала ще більш популярною і бажаною персоною на світських вечірках.

Так, на своїй instagram-сторінці Белуччі похвалилася результатом нової fashion-зйомки для італійського глянцю "7000magazine". Моніка позує в різних образах на серії чорно-білих знімків.

Проте найбільше уваги шанувальників привернуло фото, на якому Моніка позує в дуже незвичному для себе образі. Для глянцевого фотосету Белуччі вирішила приміряти образ блондинки. І слід зазначити, що актрисі дуже личить світлий колір волосся.

Моніка Белуччі

Моніка Белуччі "перефарбувалася" в блондинку для нової фотосесії (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Підписники актриси поспішили залишити захоплені відгуки під її новим перевтіленням.

  • "Ось тепер ти – справжній янгол"
  • "Королева"
  • "Як можна бути настільки красивою?!"
  • "Мені більше подобається, коли вона брюнетка. Але й блондинкою теж непогано"
  • "Люблю її тільки брюнеткою"
  • "Ви дивовижна, яскрава і дуже красива! Моя Королева!"
  • "В такому кольорі стала ще молодше"

Також не менш цікаво розглянути інші образи Моніки Белуччі для "7000magazine". Актриса позує в портупеї і білому платті. Однак на більшості знімків в центрі уваги – саме портрет Моніки. Напевно, щоб ще раз продемонструвати – 54-річна актриса виглядає шикарно і молодо не по роках.

Чудова Моніка Белуччі

Моніка Белуччі

Моніка Белуччі зважилася на експеримент і стала блондинкою заради глянцевої фотосесії

Моніка Белуччі зважилася на експеримент і стала блондинкою заради глянцевої фотосесії

Чудова Моніка Белуччі

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл з'явилася на гонках в джинсовому костюмі Roberto Cavalli.

Зазначимо, що до цього супермодель блищала в розкішній сукні від Alexander McQueen на Vanity Fair Oscar Party-2019. А для саміту Forbes Woman Africa в Дурбані вибрала ефектне плаття без бретелей від Marianne Fassler.

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