Стильний дует: Джіджі і Белла Хадід блищать на весіллі Марка Джейкобса

Джіджі і Белла Хадід на весіллі Марка Джейкобса (фото: instagram.com/gigihadid)

Знамениті сестри зворушливо привітали Марка Джейкобса з весіллям

Одна з головних новин, яку обговорює в останні дні весь світ – весілля знаменитого американського дизайнера Марка Джейкобса і його коханого, колишньої моделі, а тепер бізнесмена Чарлі Дефранческо. Заручини відбулися навесні 2018-го, і ось, через рік, пройшло і саме торжество. Щоб відзначити його, пара зібрала в нью-йоркському ресторані The Grill кращих друзів, серед яких, звичайно ж, було багато зірок. Тут сяяли Емілі Ратаковськи, Крістіна Річчі, Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс з донькою, Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер, Рыта Ора і сестри Хадід. Останні виділялися не тільки чудовим настроєм (дівчата виклали в мережу масу цікавих і зворушливих знімків, відео і "бумерангів" з молодятами), але і стильними нарядами – обидві вибрали для весілля своїх друзів брючні костюми.

Джіджі Хадід на весіллі Марка Джейкобса (фото: instagram.com/gigihadid)

23-річна Джіджі прийшла на вечірку в сірих тонах. Широкі розкльошені брюки і піджак з великими накладними кишенями в клітинку доповнював сріблястий напівпрозорий гольф і чорний капелюшок. До костюма вона підібрала сріблясті лодочки на високому каблуці, маленьку жовту сумочку під зміїну шкіру і великі прикраси.

Белла Хадід на весіллі Марка Джейкобса (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла вибрала класику. Образ 22-річної супермоделі склали широкі довгі штани зі стрілками і приталений жакет, під який вона одягла відвертий атласний чорний топ з кокетливою оборкою по краю. На грудях у неї красувався незвичайна вузька підвіска, а у вухах – сережки-кільця. Увагу привернула і її зачіска – на подію модель з'явилася з чубком. Потрібно відзначити, що знаменита красуня обожнює періодичні експерименти зі стилем. Так що, швидше за все, волосся було накладне.

Белла і Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Обидві сестри запостили цілу серію фото з торжества і залишили зворушливі промови. "...Я була така щаслива відзначити ваш шлюб і любов минулої ночі, так чудово бачити, як дві людини по-справжньому доповнюють один одного. Люблю вас обох дуже сильно", – написала Джіджі.

"Марк і Чар... Минулої ночі, насамперед, показали, наскільки щиро ви кохаєте одне одного. Це справжнє благословення – бути поруч з вами ваш особливий день. Ви заслуговуєте всієї цієї любові, щастя і багато чого іншого! Ніколи цього не забувайте! Ми любимо вас! Вітаю з пишним весіллям!", – доповнила старшу сестру Белла.

Джіджі Хадід і Чарлі Дефранческо (фото: instagram.com/gigihadid)

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл в ефектному вбранні від Balmain також стала зірковою гостею весілля Марка Джейкобса.