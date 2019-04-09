Звездный путь: дети знаменитостей, которые стали популярнее звездных родителей

Вопреки известному выражению, что "природа на детях знаменитостей отдыхает", эти девушки уже успели громко заявить о себе красотой и многочисленными талантами.

Кайя Гербер

Кайя Гербер - дочка супермодели Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/kaiagerber)

Дети супермодели 90-х Синди Кроуфорд, кажется, были созданы, чтобы продолжить дело знаменитой матери: те же выразительные черты, модельный рост и неуемные амбиции. Особенно преуспела на этом поприще Кайя.

17-летняя девушка уже поработала с такими гигантами, как Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Prada, Chanel, Fendi, Moschino и Versace и украсила множество глянцевых обложек. Синди, к слову, только радуется ее достижениям, с удовольствием дает советы и знакомит с мэтрами индустрии. Одну из последних коллабораций Кайя представила на днях: она стала лицом аромата Daisy Love от Mark Jacobs.

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп - дочка Ванессы Паради и Джонни Деппа (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Бурная смесь харизмы Джонни Деппа и очарования Ванессы Паради – Лили-Роуз – начала проявлять интерес к актерскому мастерству еще в школе. Она с удовольствием участвовала в постановках, затем перешла (не без помощи папы) к эпизодическим ролям, а сейчас на ее счету – участие в 8 проектах.

Не меньшую популярность принес ей мир моды – в 2015-м году она стала лицом Chanel и музой самого Карла Лагерфельда. Теперь она постоянная участница показов и лицо многих продуктов именитого бренда. А между делом 19-летняя красотка блистает в многочисленных съемках для различных глянцевых изданий, включая Vogue, V magazine, Vanity Fair и многих других.

Сестры Хадид

Сестры Джиджи и Белла Хадид (фото: instagram.com/variety)

Голландско-американская фотомодель, участница телевизионных шоу и дизайнер Иоланда Хадид сегодня известна в основном как мама Джиджи и Беллы. Хотя именно от нее знаменитые красотки унаследовали кукольную внешность и желание быть на виду. Но свою карьеру достаточно популярная модель оставила с рождением детей, как и многочисленные амбиции. Зато сестры сполна отработали их. Сегодня 23-летняя Джиджи (участница шоу Victoria’s Secret, лицо множества брендов, в том числе Tom Ford и Prada), и 22-летняя Белла (модель Victoria’s Secret, лицо Dior и Bulgari) – одни из самых востребованных и популярных моделей на планете, и останавливаться явно не собираются.

Лурдес Леон

Лурдес Леон - дочка Мадонны (фото: instagram.com/madonna)

23-летняя дочь Мадонны Лурдес уже давно пошла по стопам матери. Она пробует себя в разных направлениях: как в музыке, так и на подиуме. А, кроме того, всячески эпатирует публику. Поэтому знаменитые бренды только рады сотрудничеству с ней. На счету девушки уже есть контракт с такими марками, как Stella McCartney и Miu Miu.

А недавно Лурдес засвитилась еще в одной съемке – она стала лицом новой совместной кампании Supreme и Jean Paul Gaultier. Проект интересен тем, что Мадонна – давняя муза Жана-Поля Готье, автора ее фирменных вещей вроде конусного бюстгальтера. Новая коллекция еще не поступила в продажу, но уже стала настоящей интригой.

Дева Кассель

Дева Кассель (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моника Беллуччи и Венсан Кассель всегда старались оградить детей от папарацци, так что о них известно мало. Но как-то в интервью знаменитая красавица призналась, что не будет против, если девочки решат пойти по ее стопам. Главное – чтобы это был осознанный выбор и он приносил им удовольствие. Что, ж, видимо, старшая дочь – Дева – уже определилась. Недавно 14-летнюю девушку пригласили стать лицом нового аромата Dolce & Gabbana. Кампания, съемки которой прошли в прошлые выходные в итальянской коммуне Равелло, вышла красочная и яркая. Это первая работа Девы в качестве модели, и ее дебют можно назвать более чем удачным. Ждем новых проектов!