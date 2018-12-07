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Знаменита модель шокувала зовнішнім виглядом у новому відео

Lite » Стиль і мода 07.12.2018 - 17:15
Знаменита модель шокувала зовнішнім виглядом у новому відео
Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)

Шанувальники розкритикували Хадід за нездорову худорлявість

Відома американська модель Белла Хадід, яка блищала в Victoria's Secret Fashion Show 2018, викликала хвилю обговорень своєї фігури після виходу нового відеоролика з її участю. 22-річна зірка знялася для журналу Love Magazine. Відео було опубліковано в Instagram видання, сама Белла також поділилася закадровыми зйомками.

У ролику Хадід позує у відвертому купальнику і з яскравим макіяжем.

Відео: (instagram.com/thelovemagazine)

В інтерв'ю дівчина зізналася, що довгий час порівнювала себе з сестрою Джіджі - також популярною моделлю, що їй було складно прийняти і полюбити себе.

"Я росла не самим впевненою у собі людиною. Але протягом останніх двох років моя любов була поруч зі мною, а здоров'я було в найкращому стані. Мені стало комфортно, і я взяла себе", — поділилася Белла.

Відео: (instagram.com/bellahadid)

Однак користувачі мережі розкритикували модель за надмірну і нездорову, на їхню думку, худорлявість.

"Мене лякають її кістки", "Занадто худа", "Не найкраще послання для підлітків", "Вона говорить про схвалення себе,але від неї залишилися шкіра та кістки", — пишуть в мережі.

Нагадаємо, схудла Ріанна знялася топлес для реклами свого білизняного бренду.

Ми також писали про те ,що Джіджі Хадід і Летиція Каста прикрасили календар Pirelli на 2019 рік.

Відео: РБК-Україна

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