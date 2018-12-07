Знаменита модель шокувала зовнішнім виглядом у новому відео

Шанувальники розкритикували Хадід за нездорову худорлявість
Відома американська модель Белла Хадід, яка блищала в Victoria's Secret Fashion Show 2018, викликала хвилю обговорень своєї фігури після виходу нового відеоролика з її участю. 22-річна зірка знялася для журналу Love Magazine. Відео було опубліковано в Instagram видання, сама Белла також поділилася закадровыми зйомками.
У ролику Хадід позує у відвертому купальнику і з яскравим макіяжем.
Відео: (instagram.com/thelovemagazine)
В інтерв'ю дівчина зізналася, що довгий час порівнювала себе з сестрою Джіджі - також популярною моделлю, що їй було складно прийняти і полюбити себе.
"Я росла не самим впевненою у собі людиною. Але протягом останніх двох років моя любов була поруч зі мною, а здоров'я було в найкращому стані. Мені стало комфортно, і я взяла себе", — поділилася Белла.
Відео: (instagram.com/bellahadid)
Однак користувачі мережі розкритикували модель за надмірну і нездорову, на їхню думку, худорлявість.
"Мене лякають її кістки", "Занадто худа", "Не найкраще послання для підлітків", "Вона говорить про схвалення себе,але від неї залишилися шкіра та кістки", — пишуть в мережі.
Нагадаємо, схудла Ріанна знялася топлес для реклами свого білизняного бренду.
Ми також писали про те ,що Джіджі Хадід і Летиція Каста прикрасили календар Pirelli на 2019 рік.
Відео: РБК-Україна