Знаменитая модель шокировала внешним видом в новом видео

Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)

Поклонники раскритиковали Хадид за нездоровую худобу

Известная американская модель Белла Хадид, которая блистала в Victoria's Secret Fashion Show 2018, вызвала волну обсуждений своей фигуры после выхода нового видеоролика с ее участием. 22-летняя звезда снялась для журнала Love Magazine. Видео было опубликовано в Instagram издания, сама Белла также поделилась закадровыми съемками.

В ролике Хадид позирует в откровенном купальнике и с ярким макияжем.

Видео: (instagram.com/thelovemagazine)

В интервью девушка призналась, что долгое время сравнивала себя с сестрой Джиджи - также популярной моделью, что ей было сложно принять и полюбить себя.

"Я росла не самым уверенным в себе человеком. Но в течение последних двух лет моя любовь находилась рядом со мной, а здоровье было в лучшем состоянии. Мне стало комфортно, и я приняла себя", — поделилась Белла.

Видео: (instagram.com/bellahadid)

Однако пользователи сети раскритиковали модель за чрезмерную и нездоровую, по их мнению, худобу.

"Меня пугают ее кости", "Слишком худая", "Не лучшее послание для подростков", "Она говорит о принятии себя,но от нее остались кожа да кости", — пишут в сети.

Напомним, похудевшая Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого бренда.

Мы также писали о том ,что Джиджи Хадид и Летиция Каста украсили календарь Pirelli на 2019 год.

Видео: РБК-Украина