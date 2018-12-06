Джиджи Хадид и Летиция Каста украсили календарь Pirelli на 2019 год

Фото: Летиция Каста (pirelli.com)

Темой 46-го издания календаря стала "Сила мечты"

В среду, 5 декабря в Милане (Италия) состоялась презентация знаменитого модного календаря Pirelli на 2019 год. В этот раз его страницы украсили модель Джиджи Хадид, актриса и модель Летиция Каста, танцовщик Кальвин Роял III, балерина Мисти Коупленд, актриса Джулия Гарнер и дизайнер Александр Вэнг. Снимки были опубликованы на сайте издания.

Отметим, что для календаря также позировал скандальный украинский танцовщик Сергей Полунин, который недавно вызвал шумиху в прессе и сети своими заявлениями о любви к Владимиру Путину. Позднее звезда балета получил российское гражданство.

Фото: pirelli.com

Автором 40 цветных и черно-белых снимков формата 16:9 стал фотограф Альберт Уотсон. Съемки проходили в Майами и Нью-Йорке в апреле.

Темой 46-го издания календаря Pirelli стала "Сила мечты".

Фото: pirelli.com

"Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие календарь, понимали, что я был движим чистой фотографичностью и стремился исследовать внутренний мир фотографируемых мною героинь. Я создавал ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин", - объяснил Уотсон.

Фото: pirelli.com

По задумке фотографа, главные героини сюжетов - четыре женщины: Летиция - художница, Джулия - автор снимков редких растений, Мисти - танцовщица, Джиджи - светская львица.

"Каждая из четырех женщин имеет собственную индивидуальность, четкую цель в жизни и свой образ действий. И все они устремлены в будущее. Поэтому глубинной темой являются мечты, но идея, положенная в основу всего проекта, - это повествование посредством четырех мини-фильмов", - рассказал он.

Фото: pirelli.com

Отметим, что первый выпуск календаря Pirelli вышел в 1963 году. В разные годы для него снимались Йоко Оно, Наталья Водянова, Николь Кидман, Ума Турман, Пенелопа Круз, Серена Уильямс и другие знаменитости.

Напомним, американская актриса Линдси Лохан примерила образы диснеевских принцесс в фотосессии для журнала Paper. Линдси перевоплотилась в Белоснежку, Спящую Красавицу, Русалочку и Золушку.

Кстати, 54-летняя Моника Беллуччи снялась в купальнике для итальянского глянца.

Видео: (video.rbc.ua)