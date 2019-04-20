"Жіночно і сексуально": діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці

Артистка відвідала церемонію вручення української кінопремії Золота Дзиґа 2019
У п'ятницю, 19 квітня в Києві пройшла українська кінопремія "Золота Дзиґа 2019", на червону доріжку якої вийшло чимало зірок. Серед них була і травесті-діва Монро, яка вибрала для заходу ефектний і стильний образ. Фото епатажна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Монро блищала в сукні вельми незвичайного фасону від українського дизайнера Лариси Лобанової. Чорно-біле вбрання відрізнявся плавним переходом кольорів, а також високим розрізом спереду і довгим шлейфом ззаду. Зірка доповнила образ золотистими босоніжками на підборах і фірмовою білявою перукою.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
"Поки що без #золотадзиґа, але з вірою в українське кіно! До зустрічі на ювілейному 10_ому Одеському кінофесті", - написала артистка.
Фото травесті-діва Монро.facebook.com/monroe.diva)
Шанувальники назвали аутфит Монро розкішним і дуже жіночним і засипали її компліментами.
Нагадаємо, раніше діва Монро розбурхала мережу вражаючим перевтіленням.
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