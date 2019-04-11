Неймовірне перетворення: діва Монро розбурхала мережу ефектними фото

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Яскрава співачка позувала в одній лише чоловічій сорочці

Яскрава і ефектна травесті-діва Монро не тільки радує шанувальників вражаючими образами та вбранням, але і регулярно ділиться корисними порадами та історіями з життя. Крім того, вона - визнаний майстер перевтілень. Цього разу артистка вразила зміною звичного іміджу, а також пікантними знімками, якими поділилася в Instagram.

Невгамовна Монро змінила свої звичайні біляві кучері на перуку пекучого чорного кольору зі стрижкою каре. При цьому зірка позувала в одній лише картатій чоловічій сорочці і туфлях на шпильці.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Одне з фото вийшло особливо "гарячим" - на ньому шоувумен позує в отворі дверей балкону боком до камери, еротично зігнувши ногу і демонструючи струнку фігуру. В руках Монро тримає сигарету і випускає струмінь диму.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Саме темі куріння вона присвятила цю публікацію. За словами знаменитості, вона ніколи не курила, а коли все ж пробувала - історії виходили не найкращі. Хоча вона згодна, що для фотосесії сигарета - відмінний аксесуар, який створює більш драматичний образ.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Так сумно, що хочеться... Не повірите, Але я ніколи не курила. Балувалася разок інший, і то по малолітці і за компанію, Але щоб тривалий період - не-а, ось просто не в кайф, і голова дурна, і ноги ватяні. Бери під білі рученьки, пакуй у кузов і вивозь в ліс. Пам'ятаю, перший раз затягнулася на перерві, в одинадцятому класі, як раз перед шкільною олімпіадою з хімії. Мої однокласники смалили на всю ментоловий more, довгенькі такі, а я все целку будувала. У підсумку піддалася на вмовляння, і в результаті отримала два бали, хоча йшла на перемогу( Пам'ятаю так соромно було перед учителем, він покладав надії.



Другий раз затягнулася вже будучи студенткою універу. На другому курсі я дико закохалася в одного друга моєї подруги. Він був гарний, як Аполлон, якого я ніколи не бачила. Носив вузькі джинси і чорне пальто, пив джин з тоніком і курив Marlboro. Ми іноді разом тусувалися. Ну як разом, я набивалася з ними, щоб дихати його ароматом, а він взагалі не помічав. У підсумку, щоб типу бути на одній хвилі, я затягнувся цигаркою. Кашляла, шо сухотна. Він, до речі, заливав до мене через років десять на одній тусі. Я вже відомою була, і ефектно відшила.



Ще раз був на гастролях в Кременчуці)) Б*яяя...як згадаю. Тоді тільки Джей Ло з'явилася і її легендарна жо... Вона не курила, але для повноти картини, а я ж думала себе нею, не вистачало цигарки. Ми з колегами закінчили шоу і спустилися в билліардну. Тоді при клубі завжди стояли більярдні столи, і в клубах ще курили. Якісь місцеві просунуті мачо підкотили до столичних АтрЫсток візуального жанру і давай кружляти коньяком і сигаретами) Я з якогось переляку викурила ажжж три штукЫ і на наступний день-думала, здохну. добре хоч не віддалася на столі, хоча були спроби...мої. Ну як, жінка з ароматом тютюну віддається без роздумів.



До чого веду, кидайте Ви цю шкідливу звичку. Ну реально економія коштів і здоровіше будете. Хоча в кадрі сигарета - абсолютна драма, якої не доб'єшся навіть самим гучним скандалом. Затяжка, окреслені вилиці, хмара диму і погляд в нікуди... Захотілося віскі і на концерт Aerosmith", - поділилася одкровеннями травесті-діва.

Підписники зізналися, що навіть не одразу впізнали її на цих фото, і залишили безліч коментарів.

"По тому, як ви її тримаєте (цигарку) видно що ви не курите"

"Вам потрібно свої философскии роздуми в книгу зібрати повірте затягує!"

"Траволти не вистачає для повної картини))))"

"Фотки супер! Я курю, давно, в цьому році вже намагалася кинути 3 рази, і зараз кидаю, розумію, що фігня рідкісна ці сигарети"

"Це просто чудово"

"Чому чоловічі сорочки на дівчатах виглядають красивіше???"

"Неймовірне перетворення! А я кинула палити за один день"

"Такі жіночні ніжки"

"Як мені подобаються ваші образи. Образи звичайної жінки, але при цьому яскравою індивідуальною, впізнаваною. Монро....спасибі вам за натхнення"

"О, Боги! Гортаю стрічку! І не узналалаааалллалаал! Стильно"

"Радує око, як все гармонійно . Макіяж , вираз обличчя , одяг , пози .... думки теж"

"Грація кішки! шикарні фото"

Нагадаємо, раніше діва Монро зачарувала ніжним весняним образом.

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