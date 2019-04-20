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"Женственно и сексуально": дива Монро поразила эффектным образом на красной дорожке


Артистка посетила церемонию вручения украинской кинопремии Золота Дзиґа 2019

В пятницу, 19 апреля в Киеве прошла украинская кинопремия "Золота Дзиґа 2019", на красную дорожку которой вышло немало звезд. Среди них была и травести-дива Монро, которая выбрала для мероприятия эффектный и стильный образ. Фото эпатажная артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Монро блистала в платье весьма необычного фасона от украинского дизайнера Ларисы Лобановой. Черно-белый наряд отличался плавным переходом цветов, а также высоким разрезом спереди и длинным шлейфом сзади. Звезда дополнила образ золотистыми босоножками на шпильке и фирменным белокурым париком.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

"Поки що без #золотадзиґа, але з вірою в українське кіно! До зустрічі на ювілейному 10_ому Одеському кінофесті", - написала артистка.

Фото: травести-дива Монро (.facebook.com/monroe.diva)

Поклонники назвали аутфит Монро роскошным и очень женственным и засыпали ее комплиментами.

  • "Вишукана, як завжди!"
  • "Идеальный образ"
  • "Монритта, выглядите очень женственно и сексуально! Как всегда на высоте!"
  • "Ви як завжди неймовірна"
  • "Как всегда красавица, очень стильно!"
  • "Шикарный образ"
  • "Всегда изысканная Дива. Все стильно и вкусно! Безупречная Монро"
  • "Господи, этот образ просто шикарен! Я в восторге!"
  • "У Вас більше жіночності, ніж в половини сучасних жінок! Так тримати!!!"
  • "Великолепна!"
  • "Шикарная женщина" 

Напомним, ранее дива Монро взбудоражила сеть поразительным перевоплощением.

Мы также писали, что травести-дива Монро поделилась впечатлениями от Венецианского карнавала.

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