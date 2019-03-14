Травесті-діва Монро поділилася враженнями від Венеціанського карнавалу (фото)

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка розповіла, чому вирішила відвідати місто на воді саме в цей час

Українська травесті-діва Монро, яка нещодавно вразила сміливими фото в піджаку на голе тіло, відома своєю любов'ю до подорожей - при будь-якій можливості вона намагається побувати в новому цікавому місці і потім розповісти про нього підписникам. Цього разу артистка відвідала Венецію, причому під час знаменитого карнавалу, який проходить в лютому.

На своїй сторінці в Instagram Монро поділилася кількома знімками з поїздки, а також розповіла, чому вирішила поїхати в місто на воді саме в цей час, незважаючи на юрби людей.

Фото: (instagram.com/monritta)

"Мене вчора запитали, Монро а чому саме Венеція в період Карнавалу? В інший час там що, нема чого робити? Напевно є, як і в будь-якому іншому місті з багатою культурною та історичною спадщиною. Але саме під час Карнавалу, в міжсезоння, Венеція відкривається у всій красі! Так! Багато туристів, шум-гам, натовп ряджених, піддатих, студентів - школярів, перезбуджених китайців, які фотографують Все! Я спостерігала, як хлопець з дівчиною, у кожного свій фотоапарат і телефон, в музеї Академії фотографували кожну картину, На тлі цієї картини і обов'язково табличку, хто автор! Я спецом пройшла за ними в одному залі і, після всього побаченого, захотілося запитати "а навіщо?" Ви будете потім вивчати біографії цих художників та історію створення картин?! Думаю ні.



Фото: (instagram.com/monritta)

Так от, незважаючи на певний дискомфорт, заради пари годин на світанку, коли всі перераховані вище категорії туристів ще сплять чи тільки в дорозі, а на площі Сан Марко і на набережній зустрічаються головні герої Карнавалу: вільні маски, фотографи і двірники, варто їхати до Венеції Карнавал знову і знову. Учасники цього дійства знають свої ролі не зубок. Вільні маски покірно позують, періодично перериваючись на мовчазну! роздачу візиток зі своїм зображенням. Фотографи звиваються в пошуках кадру або нудяться в очікуванні нової маски, іноді потрапляючи в кадр своїх же колег. Хоча один з одним знайомі, зустрічаються кожен рік.



Фото: (instagram.com/monritta)

А незворушні двірники чистять вікові камені від слідів вчорашнього веселощів, для свіжої порції туристів, які буквально через годину наповнять це прибуткове місце суєтою мобільного зйомки. Дякую тобі Венеція, що даруєш мені частинку своєї магії. Повернуся обов'язково!" - поділилася враженнями епатажна артистка.

Фото: (instagram.com/monritta)

До речі, сама вона також приміряла розписну синьо-жовту маску.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Фолловери Монро подякували за її розповідь і атмосферні фотографії з міста на воді.

"Дуже атмосферні фото. Вони дихають світанком і ранковим туманом, коли пара з рота і мурашит шкіру від холоду";

"Які загадкові маски! Захват! Спасибі, Монро, за рекомендацію послухати Біллі Айлиш, так мені сподобалися пісні, дійсно, це ні на що не схоже!!!";

"Безумовно а цьому є якась магія і невідомість, вдивляєшся в маску, намагаючись вловити, розгадати її таємний посил";

"Чудово Спасибі за можливість подивитися це пишність)";

"Шикарні персонажі і фото!" - фани пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро емоційно висловилася про Нацвідбір на "Євробачення".

Ми також писали, що травесті-діва Монро приєдналася до популярного флешмобу і показала, як виглядала 10 років тому.