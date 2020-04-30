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Королева спортшика: Вінні Харлоу показала, як носити спортивний костюм цього літа

Lite » Мода 30.04.2020 - 20:27
Королева спортшика: Вінні Харлоу показала, як носити спортивний костюм цього літа
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Зірка вирушила на природу

Вінні Харлоу, яка радувала фанатів гарячими відео з власної квартири, нарешті вирішила поїхти на природу. Дівчина показала кілька мальовничих фото на тлі зелених лугів і дерев, підписавши їх за допомогою простих, але промовистих емодзі у вигляді травинок. На прогулянку вона вирушила у супроводі чарівного пса. А наряд вибрала стильний і комфортний – цілком у своєму дусі.

Королева спортшика: Вінні Харлоу показала, як носити спортивний костюм цього літаКоролева спортшика: Вінні Харлоу показала, як носити спортивний костюм цього літаКоролева спортшика: Вінні Харлоу показала, як носити спортивний костюм цього літа(фото: instagram.com/winnieharlow)

Канадська модель, яка славиться своєю пристрастю до спортивних образів, вибрала цього разц костюм з м'якої тканини з принтом тай-дай в пудрових відтінках: вільного крою худі і злегка завужені донизу штани. Доповнили лук кросівки з яскравим принтом у вигляді мілітарі, тільки життєрадісних відтінків.

Не обійшлося і без улюблених у Вінні помітних аксесуарів, які додають образу потрібну нотку вишуканості і того самого шику. Харлоу приміряла кольє у вигляді ланцюжка (приблизно таке носить ще одна знаменита ікона стилю, Роузі Хантінгтон-Уайтлі), а також золотий годинник, шпильки у волоссі і великі сережки. Останній штрих – ідеальна зачіска і макіяж у відтінках всього образу. Відразу видно: модель давно чекала нагоди показатися у всій красі.

Королева спортшика: Вінні Харлоу показала, як носити спортивний костюм цього літаВінні втомилася від карантину (фото: instagram.com/winnieharlow)

Шанувальники залишилися в захваті як від аутфіту, так і від собаки, яка просто зачарувала мережу. «Дві супермоделі», – пишуть вони. «Реальне життя», – додає другий. «Я можу дихати», – пише щаслива Вінні.

Нагадаємо, нещодавно Харлоу, відома своїм оптимізмом і терпінням, якщо справа стосується серйозних питань і здоров'я, дала слабину. Дівчина опублікувала пост, в якому дала зрозуміти шанувальникам, що більше не може нудьгувати на карантині, сидячи вдома цілими днями. По всьому, тому вона і вирішила вирушити на природу. Що ж, зірці вдалося не тільки надихнутися, але й надихнути оточуючих. Як мінімум, на стильні експерименти. Беремо образ моделі на замітку цього літа!

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