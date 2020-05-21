Майстер спорту: топ-5 знаменитостей, які навчать носити спортивні речі

Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Спорт завжди в тренді!

Спортивний стиль в одязі давно вже вийшов за межі залів для тренувань та стадіонів. Зараз це повноцінне вбрання, яке можна дозволити собі не тільки на прогулянку, але навіть на важливу зустріч. Головне – правильно його подати. У нашій добірці – 5 знаменитостей, у яких можна цьому повчитися.

Вінні Харлоу

Канадська модель – мабуть, головний прихильник спортивного стилю в повсякденному житті серед зірок. Кількість спортивних костюмів, легінсів і шорт в її гардеробі явно перевищує сукні та спідниці. При цьому Вінні вміє виглядати в таких речах неймовірно жіночно. Кожен образ вона доповнює аксесуарами і яскравим макіяжем. Виходить дуже стильно.

Вінні обожнює спортивні образи (фото: instagram.com/winnieharlow)

Джіджі Хадід

Ще до вагітності Джіджі співпрацювала з відомою маркою Reebook, а також з Томмі Хильфігером, відомого своєю любов'ю до спортивних речей. Звичку носити костюми Джіджі взяла й у повсякденне життя. Зараз, на карантині, дівчина часто повертається до комфортних спортивних образів.

Джіджі сама брала участь у розробці костюмів (фото: instagram.com/gigihadid)

Кайлі Дженнер

Кайлі обожнює спортивні костюми явно більше, ніж сам спорт. У 22-літньої мільярдерки є маса костюмів всіх відтінків, які вона доповнює масивними кросівками та гламурними зачісками з макіяжем. Займатися в таких вбраннях явно не вийде, зате виршити на вечірку – запросто.

Кайлі носить спортивні речі і вдома, і на вихід (фото: instagram.com/kyliejenner)

Хейлі Бібер

Дружина Джастіна Бібера і ікона стилю за сумісництвом, Хейлі обожнює обігравати спорт-шик по-своєму. Дівчина часто вибирає перебільшено об'ємні куртки і худі, доповнюючи їх вузькими брюками або велосипедками.

Хейлі по-своєму обігрує спорт (фото: instagram.com/haileybieber)

Вікторія Бекхем

Британський дизайнер часто розробляє спортивні лінії у співпраці з відомими марками. Визнана ікона стилю обожнює носити ці речі у повсякденному житті. Причому навіть у такі образи вона обожнює додавати свою родзинку: взуття контрастних кольорів.

Вікторія доповнює речі контрастним взуттям (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Автор: Ольга Турчаникова