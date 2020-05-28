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Вона досконала: Вінні Харлоу заворожила спокусливим тілом в облягаючому одязі

Lite » Мода 28.05.2020 - 22:22
Вона досконала: Вінні Харлоу заворожила спокусливим тілом в облягаючому одязі
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Зірка показала новий образ

Вінні Харлоу – супермодель, активістка і мотиваційний оратор для мільйонів шанувальників по всьому світу – продовжує ділитися яскравими моментами свого життя і надихаючими модними луками. Так, дівчина запостила на своїй сторінці в Instagram серію нових фото, де приміряла черговий стильний ансамбль.

Літній образ склали тілесного відтінку топ, білі облягаючі брюки з високою посадкою, а вдало доповнили накидка і чоботи з широкими халявами. Аутфіт в світлих тонах модель «розбавила» світло-коричневою сумочкою і кольє-ланцюгом на шиї. Макіяж Вінні зробили в золотистих тонах, а волосся завили в дрібні хвилі. На тлі мальовничого морського пейзажу вона виглядала просто чарівно. Що одразу ж оцінили шанувальники. «Прекрасне», «найкраща», «ти просто нереально красива», – пишуть шанувальники Харлоу.

Вона досконала: Вінні Харлоу заворожила спокусливим тілом в облягаючому одязі

Вона досконала: Вінні Харлоу заворожила спокусливим тілом в облягаючому одязі

Модель знову підкорила мережу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нагадаємо, останнім часом Вінні часто ділиться модними образами. І найчастіше вони виходять вельми спокусливими. Так, модель показала вбрання в своєму улюбленому стилі з елементами спорту і кэжуала. Широкі штани світлого відтінку з цікавим принтом вона доповнила білою майкою, а зверху накинула картату сорочку в коричневих тонах. Зухвалим лук зробили черевики, а жіночну нотку надавали аксесуари: кольє та сережки. Волосся знаменитість заплела в тонкі коси, а макіяж вибрала в соковитих літніх тонах. З допомогою такого вбрання 25-річна красуня вкотре показала своє досконале тіло: тонку талію і залізний прес.

Вона досконала: Вінні Харлоу заворожила спокусливим тілом в облягаючому одязі

Модель обожнює спортшик (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вінні, яка прославилася а весь світ, незважаючи на вітиліго, намагається робити свої пости позитивними і оптимістичними. Дівчина не раз зізнавалася, що шлях до успіху був дуже складним. У численних інтерв'ю Харлоу розповідала, що їй довелося зіткнутися з безліччю труднощів. Дівчинка з раннього дитинства терпіла нападки з боку однокласників і несправедливе ставлення до себе. Так що тепер намагається підтримати всіх, хто потребує захисту.

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Автор: Lite

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