В'язаний тренд: топ-4 модні светри весни 2019

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/stilistimagemak)

Якщо в магазині немає потрібної моделі, то якісний светр завжди можна замовити у майстрині під себе, будь-якої моделі, кольору і фактури

Здавалося б ми тільки вчора обирали образ на Новий рік, а вже пора готувати свій гардероб до весни. Вже зовсім скоро об'ємні пуховики і зимові пальта відправляться до шафи на дальню вішалку, щоб поступитися місцем легким курткам і тренчам, під якими дизайнери навесні 2019 року пропонують модницям носити светри оверсайз крупної в'язки. Варто сказати, що тренд не новий, але за кілька років все ще не втратив своєї актуальності, хоча і зазнав деякі зміни. Модні нюанси светрів оверсайз весни 2019 року дізнавався LITE.

Светр-скафандр

Головна ознака такого светра - жорстка форма, яка прямо-таки нагадує скафандр. Він відмінно підійде тендітним дівчатам, адже така форма додасть об'єму в верхній частині. Незалежно від фігури, довжину светри-скафандра краще обирати на 10-15 см нижче талії і поєднувати з прямими брюками і спідницями з високою посадкою. І ще один секрет, такий светр допоможе приховати трохи повненькі руки і плечі.

Фото: На початку весни теплі светри не менш доречні, ніж взимку (instagram.com/mihi_style)

Подовжений оверсайз

Найбільш спірний вид модного светра, носити який без шкоди для пропорцій фігури зможуть тільки дуже тендітні дівчата, з довгими ногами. Так, дійсно подовжений оверсаз вигідно виглядає на дівчатах модельної зовнішності, іншим може піднести неприємний сюрприз: спотворити пропорційність фігури, вкоротити ноги, підкреслити стегна.

Фото: Сама спірна модель светра - подовжений оверсайз (instagram.com/mihi_style)

З об'ємними рукавами

Середня щільність в'язки, довжина до стегнової кістки, опущена лінія плечей, об'ємні рукави. Така модель має форму, в теж час тканина пластична і об'ємна, тому підійде майже всім. Сховає руки і плечі, зробить вас більш тендітною і ніжною.

Фото: Такий варіант завжди виглядає жіночно і ніжно (instagram.com/mihi_style)

Тонкий светр

М'який тонкий светр короткої довжини підкреслить руки, шию, тендітні ключиці, плечі. Відмінно виглядає на худорлявих дівчатах, але якщо ви не хочете привертати увагу до верхньої частини тіла, таку модель краще не надягати.

Фото: Об'ємні светри краще носити з відкритими зап'ястками (instagram.com/mihi_style)

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