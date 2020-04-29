Прийшло до мене осяяння: яскрава Маша Єфросиніна вирішила освоїти нове заняття

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча пообіцяла впритул зайнятися своїм блогом і звернулася за порадами до підписників

Маша Єфросиніна і на карантині намагається завжди виглядати стильно і красиво - в цьому їй допомагає власна лінія одягу для дому. Днями ведуча влаштувала веселу примірку і зняла відео, на якому красується в нарядах свого бренду. Крім того, шоувумен ностальгує за світськими виходами і ділиться в мережі архівними фото в ефектних образах, а також встигає в режимі онлайн записувати серії важливих відео на тему зміцнення здоров'я та збереження відносин в умовах домашньої ізоляції. На свіжому фото в своєму Instagram Маша показала яскравий лук і поміркувала про те, чи можна назвати її блогером.

Зірка позує в спортивному костюмі свого бренду кольору фуксії з білими вставками, сидячи на сходах і мило посміхаючись на камеру. Єфросиніна зізналася, що раніше її дратувало, коли її називали блогером, а на карантині вона зрозуміла, в чому ж різниця між нею і популярними блогерами.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мій внутрішній жук-гнойовик завжди випускав гази, коли мене називали блогером. Ну, от правда! Ти все життя працюєш з людьми, у розважальних шоу - цілком стерпно вмієш розповідати про ті або інші теми, особисті і не дуже, при чому тут блогер? А на карантині прийшло до мене осяяння - від блогера мене дійсно відрізняє один фактор - сталість! Я звикла вести Instagram в залежності від своїх настроїв, актуальності тем і різноманітних подій у житті, якими хочеться поділитися! Блогер - це прям відповідальна системна робота, без перерв, і не тільки про себе", - поділилася Маша

Однак теледіва вирішила все-таки спробувати свої сили і стати "справжнім блогером"! При цьому Єфросиніна попросила підписників розповісти їй, які теми цікавлять їх найбільше - адже вона хоче розповідати про актуальні і цікаві речі.

"Не знаю, чесно, по силам мені таке, але спробувати можна! Зрештою, мені не завадить і так дізнатися те, про що я хочу вас запитати ))) Отже, Напишіть, будь ласка, чого вам не вистачає в моєму кх-кх ... блозі? Яку інформацію ви хотіли б отримувати від мене більше?" - написала знаменитість.

Ця новина дуже порадувала шанувальників Маші і вони засипали її пропозиціями та ідеями, відзначаючи, що вона їх дуже надихає і у неї і так прекрасний блог.

Марія,за що б ви не бралися,все виходить геніально,легко і дуже позитивно интеллегентно!

Як полюбити, прийняти і повірити в себе

Харчування

Ви дуже позитивна особистість! Тому дуже цікаво читати, дивитися абсолютно про все. Зараз це особливо важливо!

Саморозвиток, мотивація

Підбір гардероба, діти

Маша , ви дуже розумна і світла жінка. Просто про все

Розкажіть що ви робите якщо потрібно взяти і зробити - а ти не можеш/не хочеш/боїшся? Як перестати себе за це лаяти?

Моя любимка. Всього вистачає. Обожнюю цей позитивний потік думок та енергії. Маша-Крутяша!

Відео з Сашею дуже подобалися, давно не було)

мені цікаво розглядати ваші наряди)) пости дуже рідко читаю) сукні та костюми у вас дуже гарні)

Закулісних смішних історій і звичайно Ваш фешн-стиль шкірного дня.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок - ведуча позувала в одному з своїх найулюбленіших атуфитів.