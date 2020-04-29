Прийшло до мене осяяння: яскрава Маша Єфросиніна вирішила освоїти нове заняття

Ведуча пообіцяла впритул зайнятися своїм блогом і звернулася за порадами до підписників
Маша Єфросиніна і на карантині намагається завжди виглядати стильно і красиво - в цьому їй допомагає власна лінія одягу для дому. Днями ведуча влаштувала веселу примірку і зняла відео, на якому красується в нарядах свого бренду. Крім того, шоувумен ностальгує за світськими виходами і ділиться в мережі архівними фото в ефектних образах, а також встигає в режимі онлайн записувати серії важливих відео на тему зміцнення здоров'я та збереження відносин в умовах домашньої ізоляції. На свіжому фото в своєму Instagram Маша показала яскравий лук і поміркувала про те, чи можна назвати її блогером.
Зірка позує в спортивному костюмі свого бренду кольору фуксії з білими вставками, сидячи на сходах і мило посміхаючись на камеру. Єфросиніна зізналася, що раніше її дратувало, коли її називали блогером, а на карантині вона зрозуміла, в чому ж різниця між нею і популярними блогерами.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Мій внутрішній жук-гнойовик завжди випускав гази, коли мене називали блогером. Ну, от правда! Ти все життя працюєш з людьми, у розважальних шоу - цілком стерпно вмієш розповідати про ті або інші теми, особисті і не дуже, при чому тут блогер? А на карантині прийшло до мене осяяння - від блогера мене дійсно відрізняє один фактор - сталість! Я звикла вести Instagram в залежності від своїх настроїв, актуальності тем і різноманітних подій у житті, якими хочеться поділитися! Блогер - це прям відповідальна системна робота, без перерв, і не тільки про себе", - поділилася Маша
Однак теледіва вирішила все-таки спробувати свої сили і стати "справжнім блогером"! При цьому Єфросиніна попросила підписників розповісти їй, які теми цікавлять їх найбільше - адже вона хоче розповідати про актуальні і цікаві речі.
"Не знаю, чесно, по силам мені таке, але спробувати можна! Зрештою, мені не завадить і так дізнатися те, про що я хочу вас запитати ))) Отже, Напишіть, будь ласка, чого вам не вистачає в моєму кх-кх ... блозі? Яку інформацію ви хотіли б отримувати від мене більше?" - написала знаменитість.
Ця новина дуже порадувала шанувальників Маші і вони засипали її пропозиціями та ідеями, відзначаючи, що вона їх дуже надихає і у неї і так прекрасний блог.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок - ведуча позувала в одному з своїх найулюбленіших атуфитів.