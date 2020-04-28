ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На мільйон доларів: Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2020 - 12:34
На мільйон доларів: Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша зазначила, що це один з улюблених образів

Маша Єфросиніна навіть у період карантину і домашньої самоізоляції намагається радувати фоловерів яскравими образами. Все ж карантин - не привід розслаблятися і виглядати "з голочки" потрібно при будь-яких умовах. Тим більше, що після завершення карантину необхідно продумати більш розслаблені (крім піжами і спортивок) образи на весну і літо. За стильне натхнення взялася Єфросиніна. Телеведуча показала дуже яскравий аутфіт, в якому буде вкрай складно залишитися непоміченою.

Крім того, телеведуча і блогер зайвий раз похвалилася своєю ідеальною фігурою, а також довгими стрункими ніжками. Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала нове фото, зазначивши, що позує в одному з своїх найулюбленіших атуфитов.

Маша позує в улюбленій брючній комбінації. Зазначимо, що більшість образів теледіви - саме брючні. На цей раз Маша обрала червоні штани-кльош, які неймовірно ефектно підкреслюють і додатково подовжують стрункі ніжки ведучої. Яскравий низ врівноважує більш спокійний верх у вигляді синього жакета з металевими гудзиками і білими рядками. Волосся телеведуча закрутила у великі локони.

“Травень фэйворит стайл. #missing #fashion", - підписала знімок Єфросиніна.

На мільйон доларів: Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок

На мільйон доларів: Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тим часом передплатники телеведучої поспішили прокоментувати її новий кадр. Звичайно ж, багато захоплювалися стрункістю своєї улюблениці.

  • "Ноги якраз у мій зріст))"
  • "Я люблю і поважаю Ваші пости, фото, Ви для мене один з прикладів для наслідування"
  • "Маша, виглядаєш на мільйон доларів"
  • “Супер! Класне поєднання кольорів і вид знизу"
  • "Ось це я розумію - СТАЙЛ!"
  • “Ах ці ноги-ноги-ноги-ноги...даються лише трохи"
  • "Королева, просто вогонь"
  • "Як можна бути такою гарною!!!?"

На мільйон доларів: Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

До речі, до цього Маша показувала серію стильних домашніх образів в одязі від свого бренду. Єфросиніна запропонувала варіанти одягу на кожен день. І записали все це на відео.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна потужно висловилася з приводу скандалу з Тодоренко.

Худенький зайчик: Маша Єфросиніна в одній сорочці підкорила стрункими ніжками (відео) Материнська гордість: Маша Єфросиніна похвалилася "архітектурним" талантом 5-річного сина
Новини України Маша Єфросиніна
Styler
On Top