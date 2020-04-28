На мільйон доларів: Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша зазначила, що це один з улюблених образів

Маша Єфросиніна навіть у період карантину і домашньої самоізоляції намагається радувати фоловерів яскравими образами. Все ж карантин - не привід розслаблятися і виглядати "з голочки" потрібно при будь-яких умовах. Тим більше, що після завершення карантину необхідно продумати більш розслаблені (крім піжами і спортивок) образи на весну і літо. За стильне натхнення взялася Єфросиніна. Телеведуча показала дуже яскравий аутфіт, в якому буде вкрай складно залишитися непоміченою.

Крім того, телеведуча і блогер зайвий раз похвалилася своєю ідеальною фігурою, а також довгими стрункими ніжками. Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала нове фото, зазначивши, що позує в одному з своїх найулюбленіших атуфитов.

Маша позує в улюбленій брючній комбінації. Зазначимо, що більшість образів теледіви - саме брючні. На цей раз Маша обрала червоні штани-кльош, які неймовірно ефектно підкреслюють і додатково подовжують стрункі ніжки ведучої. Яскравий низ врівноважує більш спокійний верх у вигляді синього жакета з металевими гудзиками і білими рядками. Волосся телеведуча закрутила у великі локони.

“Травень фэйворит стайл. #missing #fashion", - підписала знімок Єфросиніна.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тим часом передплатники телеведучої поспішили прокоментувати її новий кадр. Звичайно ж, багато захоплювалися стрункістю своєї улюблениці.

"Ноги якраз у мій зріст))"

"Я люблю і поважаю Ваші пости, фото, Ви для мене один з прикладів для наслідування"

"Маша, виглядаєш на мільйон доларів"

“Супер! Класне поєднання кольорів і вид знизу"

"Ось це я розумію - СТАЙЛ!"

“Ах ці ноги-ноги-ноги-ноги...даються лише трохи"

"Королева, просто вогонь"

"Як можна бути такою гарною!!!?"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

До речі, до цього Маша показувала серію стильних домашніх образів в одязі від свого бренду. Єфросиніна запропонувала варіанти одягу на кожен день. І записали все це на відео.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна потужно висловилася з приводу скандалу з Тодоренко.