Міс Досконалість: Маша Єфросиніна винесла сміття в гламурному напівпрозорому платті (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники прийшли у захват від нового відео Маші

Маша Єфросиніна вдома на карантині не сумує. Українська телеведуча і блогер активно показує свої "хроніки карантину" і намагається максимально ділитися позитивом з фолловерами. Днями красуня приєдналася до популярного в мережі незвичайного флешмобу. Українські селебрітіс підкреслюють, що за більш ніж за місяць відсутності вечірок встигли скучити по сукням і костюмам. Надягати то їх зараз нікуди. Тому зірки одягаються в яскраві вбрання, щоб... винести сміття! Єфросиніна також запропонувала свій варіант незвичайної "розваги" на карантині.

Так, телеведуча записала на відео, як виносить сміття в звичайному житті і "карантинному". У першій частині відео Маша постає трохи розхристаною - у простому домашньому одязі: спортивні штани заправлені у теплі шкарпетки, телогрейка і смугаста кофточка.

А ось під час карантину Маша перевтілилася в зірку подіумів. Єфросиніна виносить сміття в розкішному напівпрозорому зеленому платті з анімалістичним принтом, декорованим великими воланами. Довершують образ блискучі босоніжки, волосся заплетене в тугий хвіст. На обличчі - вечірній макіяж.

При цьому в підписі до відео Маша закликала прихильниць вбиратися в красиве навіть під час карантину. Навіть якщо миєте вікна!

“Не знаю, що у кого по сміттю, але я все #скучаюпоплатьям ... Хто зі мною? Під вчорашнім постом більшість просило фешн! Давайте радувати себе! Весна, відкриваємо вікна і присвячуємо собі трохи часу - наряжайтесь під час своїх побутових турбот і відзначайте мене в своїх сториз! Навіть якщо миєте вікна з фасадної частини", - підписала відео Маша.

Шанувальники телеведучої також прокоментували її новий кумедний пост:

“Машаня!!!! Що за плаття?! Захват! Дай надіти ! Мені треба винести сміття"

“Маша! Це геніально! Спасибі вам за веселий карантин!"

"Тільки маску ще забули)"

“Маша, Ви чудо! Вмієте повеселити. Правда, ніколи не повірю, що Ви і до карантину в такому вигляді виносили сміття. Міс Досконалість"

"Ідеально виглядаєте в сукні"

"Я ще і в магазин так ходжу"

"Сукня вогонь, втім як і фігурка)) молодець!!"

“Шок, скандал, бунт! Єфросиніна показала порушує правила карантину і виносить сміття без маски і рукавичок! Навіть шикарно розвивається плаття не змогло відвернути увагу обурених передплатників!)) Маша, ви прекрасні"

"Який кайф , прикольна різниця до і під час карантину , плаття зелене ну прям дуже - дуже красиве"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок.