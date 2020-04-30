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Міс Досконалість: Маша Єфросиніна винесла сміття в гламурному напівпрозорому платті (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.04.2020 - 11:47
Міс Досконалість: Маша Єфросиніна винесла сміття в гламурному напівпрозорому платті (відео)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники прийшли у захват від нового відео Маші

Маша Єфросиніна вдома на карантині не сумує. Українська телеведуча і блогер активно показує свої "хроніки карантину" і намагається максимально ділитися позитивом з фолловерами. Днями красуня приєдналася до популярного в мережі незвичайного флешмобу. Українські селебрітіс підкреслюють, що за більш ніж за місяць відсутності вечірок встигли скучити по сукням і костюмам. Надягати то їх зараз нікуди. Тому зірки одягаються в яскраві вбрання, щоб... винести сміття! Єфросиніна також запропонувала свій варіант незвичайної "розваги" на карантині.

Так, телеведуча записала на відео, як виносить сміття в звичайному житті і "карантинному". У першій частині відео Маша постає трохи розхристаною - у простому домашньому одязі: спортивні штани заправлені у теплі шкарпетки, телогрейка і смугаста кофточка.

Міс Досконалість: Маша Єфросиніна винесла сміття в гламурному напівпрозорому платті (відео)

А ось під час карантину Маша перевтілилася в зірку подіумів. Єфросиніна виносить сміття в розкішному напівпрозорому зеленому платті з анімалістичним принтом, декорованим великими воланами. Довершують образ блискучі босоніжки, волосся заплетене в тугий хвіст. На обличчі - вечірній макіяж.

Міс Досконалість: Маша Єфросиніна винесла сміття в гламурному напівпрозорому платті (відео)

При цьому в підписі до відео Маша закликала прихильниць вбиратися в красиве навіть під час карантину. Навіть якщо миєте вікна!

“Не знаю, що у кого по сміттю, але я все #скучаюпоплатьям ... Хто зі мною? Під вчорашнім постом більшість просило фешн! Давайте радувати себе! Весна, відкриваємо вікна і присвячуємо собі трохи часу - наряжайтесь під час своїх побутових турбот і відзначайте мене в своїх сториз! Навіть якщо миєте вікна з фасадної частини", - підписала відео Маша.

Шанувальники телеведучої також прокоментували її новий кумедний пост:

  • “Машаня!!!! Що за плаття?! Захват! Дай надіти ! Мені треба винести сміття"
  • “Маша! Це геніально! Спасибі вам за веселий карантин!"
  • "Тільки маску ще забули)"
  • “Маша, Ви чудо! Вмієте повеселити. Правда, ніколи не повірю, що Ви і до карантину в такому вигляді виносили сміття. Міс Досконалість"
  • "Ідеально виглядаєте в сукні"
  • "Я ще і в магазин так ходжу"
  • "Сукня вогонь, втім як і фігурка)) молодець!!"
  • “Шок, скандал, бунт! Єфросиніна показала порушує правила карантину і виносить сміття без маски і рукавичок! Навіть шикарно розвивається плаття не змогло відвернути увагу обурених передплатників!)) Маша, ви прекрасні"
  • "Який кайф , прикольна різниця до і під час карантину , плаття зелене ну прям дуже - дуже красиве"

Міс Досконалість: Маша Єфросиніна винесла сміття в гламурному напівпрозорому платті (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок.

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