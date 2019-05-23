ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Родина – це всеі: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з сестрами в рожевих лялькових нарядах

Lite » Мода 23.05.2019 - 19:30
Родина – це всеі: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з сестрами в рожевих лялькових нарядах
Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Кайлі Дженнер відсвяткувала запуск нової лінії косметики

Кайлі Дженнер, яку нещодавно визнали наймолодшою мільярдеркою у світі, не зупиняється на досягнутому. Днями 21-річна красуня представила нову косметичну лінію своєї марки Kylie Skin. В честь такої події вона влаштувала грандіозну вечірку-презентацію, куди запросила всю сім'ю. Дрес-код івенту був явно заявлений як ляльковий.

Родина – це всеі: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з сестрами в рожевих лялькових нарядахКайлі Дженнер влаштувала грандіозну "рожеву" вечірку (фото: instagram.com/kyliejenner)

Саме в нарядах Barbie прийшли на вечірку всі дівчата знаменитого сімейства та інші гості. Рожевими ж були і декорації, включаючи частування. Потрібно відзначити, що дружна сім'я Кардашьян прийшла на захід всім складом. Крім Кайлі, тут відзначилися Кім, Кортні, Хлої, мама сестер Кріс Дженнер, а також Кейтлін Дженнер. Не відвідала вечірку тільки Кендалл Дженнер.

Родина – це всеі: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з сестрами в рожевих лялькових нарядахРодина – це всеі: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з сестрами в рожевих лялькових нарядахРодина – це всеі: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з сестрами в рожевих лялькових нарядах

Усі члени сім'ї прийшли підтримати Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Вся сім'я веселилася на славу: дівчата із задоволенням позували на фотозонах, пили рожеві коктейлі і посилали шанувальникам повітряні поцілунки. "Спасибі ВСІМ, хто прийшов підтримати вчора ввечері!"; "Сім'я – це все. Не знаю, що б я робила без цих сильних красивих жінок у моєму житті", – написала Кайлі в своєму обліковому записі, виставивши серію яскравих фото. "Я пишаюся тобою", "Я вважаю так само", – парирували їй сестри. Не стали мовчати і шанувальники знаменитості.

  • Ви – легенди
  • Кайлі, ти виглядаєш так сексуально
  • Ви перші
  • Тьху! Ви, хлопці, такі ідеальні
  • Ви просто вчинені

Родина – це всеі: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з сестрами в рожевих лялькових нарядахРодина – це всеі: Кайлі Дженнер засипала мережу фото з сестрами в рожевих лялькових нарядах

Кайлі та гості заходу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Сама Кайлі приміряла досить відверте вбрання: коротке плаття, яке відкриває плечі і талію з сріблястою окантовкою, прозорі босоніжки і невеликий "ляльковий" клатч. Доповнили образ макіяж і манікюр в рожевих тонах, локони до талії і браслети. Кім прийшла у блідо-рожевій сукні під горло з високим розрізом, який демонструє вигини її знаменитою фігури. Кортні приміряла сукню, суцільно складається з блискіток. Хлої – обтягуючий латексний комбінезон. А мама красунь з'явилася на вечірку в стильному яскраво-рожевому брючному костюмі і шовковому топі.

Повним складом: модель plus-size Ешлі Грем запалює у рекламі купальників з молодшою сестрою Одна краща за іншу: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу "гарячим" фото
Новини України модельКім КардашянКайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся