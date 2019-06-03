Просто чудові: Кім Кардашьян зворушила шанувальників архівним фото з батьком і сестрою

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка опублікувала дитяче фото

Кім Кардашьян знає всі секрети грамотного ведення свого блогу в Instagram і вміє підігріти інтерес до своєї персони. Тому на її сторінці фото зі світських подій завжди чергуються з сімейними, а фото власних дітей – з архівними знімками. Так, кілька годин тому знаменита теле- та Instagram-персона опублікувала знімок зі своїм батьком Робертом Кардашьяном і старшою сестрою Кортні. "Найкращий тато назавжди!", – підписала Кім фото, на якому батько тримає їх, ще зовсім крихіток, на руках. Такі пости завжди викликають хвилю розчулення у фоловерів зірки, і в цей раз все вийшло так само.

Кім Кардашьян зі старшою сестрою Кортні і батьком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Це любов

Безумовна любов

О боже!

Неважливо, що ненависники кажуть, Кім завжди була красива

Я люблю це, і я люблю, як сильно ти любив свого батька

Мені подобається, як ти завжди пам'ятаєш свого тата... Я втратив свою пару років тому, і моя сім'я теж любить ділитися його спогадами

Бог благословив вас

Які милі

Це нагадало мені про мого батька і моїх племінниць

Просто чудо

Кім обожнює сімейні фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, багато відзначили, що Кім у дитинстві була дуже схожа на свою молодшу дочку Чикаго, яка народилася у 2018-му році за допомогою сурогатної матері.

Кім виглядає як Чикаго тут

Чикаго, це ти?

Чикаго виглядає так само, як ти!

О боже, ти просто маленька Чі!

Чикаго – твоя сестра-близнючка

Кім в розкішному комбінезоні від Dolce & Gabbana (фото: instagram.com/kimkardashian)

Старша дочка, яка в свої 5 років вже обожнює вбрання і не раз захоплювала мережу модними образами, також засвітилася на сторінці Кардашьян. Так, Кім виставила серію фото в розкішному білому комбінезоні від Dolce & Gabbana. Над вбранням, яке зірка приміряла на концерт Селін Діон, трудився Доменіко Дольче. А маленька Норт, що обожнює запозичувати речі з гардеробу знаменитої мами, брала участь у примірках. "Спасибі тобі Доменіко! Я сподіваюся, що Норт була хорошою помічницею", – підписала Кім фото. До речі, дівчинка приміряла незвичайне сріблясте плаття і виглядала дуже стильно.