Топ-6 секретів Instagram-блогерів, як візуально збільшити зрост і подовжити ноги

Хто ж не хоче довгі стрункі ноги, як у моделей. А якщо зроста не вистачає, або комплекція більше середнього?

О том, как победить генетику и визуально сделать ноги длиннее, а фигуру стройнее с помощью одежды и аксессуаров без устали твердят модные блогеры в соцсетях. LITE выбрал самые действенные приемы и лайфхаки в соответствии с трендами 2019 года, которые действительно работают.

1. Цветовая гамма

Избегайте резкого цветового контраста между верхом и низом - это "режет" фигуру. Пусть оттенки гармонично сочетаются и сохраняют целостность образа. Попробуйте поэкспериментировать с монохромными многослойными комплектами, например, бежевого или молочного цвета.



⠀

Фото: (instagram.com)

2. Полоски

Выбирайте разнообразные принты с вертикальными полосками любой ширины и расцветки. Такая одежда не только удлиняет фигуру, но и стройнит. Например, актуальная юбка-гофре или плиссированная юбка "работают" на увеличение роста и удлинение ног.

Еще один тренд — принт "зебра", полоски которого идут по вертикали ли слега диагонально также справляются с поставленной задачей — добавить стройности и увеличить рост. А вот со змеиным принтом стоит быть осторожнее, его горизонтальная направленность (особенно на брюках и юбках) зрительно может расширить фигуру.



⠀

Фото: (instagram.com)

3. Завышенная талия

Выбирайте брюки, джинсы и юбки с завышенной талией. То же самое можно порекомендовать и при выборе платья - линия талии, смещенная немного вверх, удлинит ножки и вытянет силуэт.

Фото: (instagram.com)

4. Вырез

V-образный вырез — идеальное решение для девушек с массивным "верхом". Такой вырез не только замаскирует излишние объемы, но и целом "вытянет" силуэт, сделав его стройнее. Для вечерних мероприятий подойдут платья и топы с V-образным вырезом.⠀

Фото: (instagram.com)

5. Аксессуары

Отдайте предпочтение сумкам небольших размеров, этой весной как раз дизайнеры предлагают обилие вариантов: сундучки, бочонки, "ведерки", компактные деловые сумочки, портфели, рюкзаки.

Фото: (instagram.com)

6. Каблук

Беспроигрышное средство в "визуальной" борьбе с лишними килограммами. На помощь придет остромодный тренд этой весны — прозрачный каблук. Приподняв стопу и зрительно удлинив ноги прозрачный каблук, даже будучи достаточно широким и устойчивым, не "утяжелит" образ, а останется незаметным. Однако, с осторожностью стоит применять еще один тренд сезона - модели с широкими ремешками и шнуровкой, такая обувь может "украсть" драгоценные сантиметры.

Фото: (instagram.com)

Читайте также о том, как правильно носить юбку-карандаш, чтобы образ получился не строгий, а яркий, рассказал модный эксперт одного из украинских шоу о красоте.

Ранее Ильяс Сахтара рассказал, как подобрать идеальную женскую сумочку, с учетом особенностей фигуры и образа жизни.

А также мы рассказали о топ-7 сумок, которые должны быть у каждой модницы в 2019 году, согласно Instagram-трендам.