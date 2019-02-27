Доповнить будь-який образ: стиліст пояснив, як носити спідницю-олівець і виглядати яскраво

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Якщо правильно підібрати образ, то спідниця-олівець стане вашим улюбленим елементом гардеробу

Вже зовсім скоро весна, а це означає, що багато модниць поспішать оновити свій гардероб до теплого сезону. І ось тут як не можна до речі буде стильна обновка – добре всім знайома спідниця-олівець. Цікаво, навесні і влітку 2019 цей, здавалося б, звичний елемент гардеробу буде як ніколи актуальним. Тому якщо у вас ще досі немає спідниці-олівець, яка найкраще підкреслює тонкі вигини, саме час вирішити цю проблему.

Звичайно ж, виникає питання, як правильно і стильно носити таку спідницю? Особливо, щоб це виглядало можно у новому літньому сезоні.

Ведучий першого на українському телебаченні парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканалі "Україна" Ільяс Сахтара розповів, як і з чим краще всього поєднувати спідницю-олівець. За словами модного експерта, це елемент гардеробу може урізноманітнити будь-який образ: діловий, повсякденний або вечірній.

"Спідниця-олівець повинна бути в гардеробі будь-якої жінки! Спідниця звуженого крою, тому вона підкреслює стегна. У класичному вигляді довжиною до коліна. Навіть якщо є тільки одна спідниця, яка підходить власниці, навколо неї можна створювати кілька гарних образів. Вона, як основа. Для цього треба підібрати просту за кольором і розміром спідницю", — говорить Ільяс Сахтара.

Цієї навесні і влітку в моді буде спідниця-олівець (фото: unsplash/bonteque)

Стиліст не рекомендує поєднувати барвисту спідницю з таким же яскравим верхом. Віддайте перевагою одному яскравому акценту.

"Рябу спідницю важко поєднувати з яскравою сорочкою. Зазвичай зы спідницею-олівець добре комбінується біла сорочка або блузка. Щоб зробити образ менш офіційним, доповніть спідницю футболкою, яку можна ще й зав'язати. До спідниці можна додати різні аксесуари. А якщо є футболка, яку не шкода, то на ній можна зробити розрізи", — радить стиліст Ільяс Сахтара.

Зазначимо, що шоу для пар "Місія:краса" — перший подібний формат на українському ТБ. Виходь шоту на телеканалі "Україна" (успішний запуск відбувся в 2018 році). Другий сезон буде дивувати вже цієї весни. "Місія:краса" не вдається до пластичної хірургії і не виснажує героїв дієтами.

Стиліст і fashion-експерт Ільяс Сахтар

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