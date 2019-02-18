Підходить абсолютно всім: стиліст розповів, як підібрати ідеальну жіночу сумочку

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Стиліст зазначив, що популярний сьогодні елегантний рюкзак підходить всім жінкам

Напередодні теплого "сезону оновлення гардерооба" ведучий першого на українському телебаченні парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканалі "Україна" Ільяс Сахтара, розповів, як підібрати сумочку під вбрання. За словами стиліста, жіноча сумочка повинна поєднуватися з формами своєї господині.

"Сумка "Шопер" носиться на плечі, вона може привертати увагу до грудей. Щоб сумка не здавалася недоречною, слід враховувати свій вік, ріст і пропорції, — каже Ільяс Сахтара. — Високим, струнким жінкам раджу купувати маленькі сумочки. Вибирайте сумки, щоб не було занадто багато великих блискучих елементів. Тому що в недорогих сумках фурнітура видає їх невисоку ціну. Тільки дорогі бренди можуть собі дозволити якісну фурнітуру".

Купуючи недорогі сумки, не переборщіть з фурнітурою — саме вона, як правило, видає "дешевизну" (фото: unsplash.com)

За словами ведучого шоу "Місія краса", є варіант сумок, який підходить всім.

"Сьогодні найпопулярніший вид сумок — рюкзак. І він підходить абсолютно всім, головне підібрати розмір", — выдмычає експерт.

Ведучий ТК "Україна" Ільяс Сахтара

"Сумка "саквояж" підходить жінкам, які одягаються в класичний стиль одягу, — розповідає Ільяс. — Якщо наділа яскравий комплект одягу, то завжди вибираєш спокійні сумку і взуття. Якщо схиляєшся на користь яскравої сумки, то і весь комплект відповідно повинен бути більш стриманим".

Елегантний рюкзачок — ідеальний варіант

Зазначимо, мейковер-шоу для пар "Місія:краса" — це перший подібний формат на українському телебаченні, яке показують в ефірі ТК "Україна". Стартувало воно ще в минулому році. Другий сезон обіцяють показати вже цієї весни.

Нагадаємо, раніше LITE рекомендував топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році.

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