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Топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році

Lite » Мода 09.02.2019 - 09:56
Топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році
Ілюстративне фото: unsplash/armedshutter

Деякі стильні сумочки як і раніше залишаються в тренді

Половина зими вже позаду, а значить, саме час готувати гардероб до нового сезону — рекомендуємо почати з покупки нової сумки! Які моделі сумок будуть найактуальнішими цієї весни? Що пропонують бренди? Рекомендує LITE.

Як би не змінювалися модні тенденції, сумка завжди буде залишатися невід'ємною частиною гардеробу кожної жінки. Вона здатна перетворити силует, збалансувати образ і навіть компенсувати недоліки фігури. Тому вибір цього аксесуара заслуговує особливо пильної уваги. Давайте скоріше дізнаємося, які сумки будуть на піку популярності в сезоні весна-літо 2019.

#1 Сумка-бочка циліндричної форми

У весняно-літньому сезоні 2019 будуть вітатися незвичайні форми і оригінальний дизайн — стверджують провідні будинки моди. І одна з моделей, яка точно підходить під цей критерій, — сумка циліндричної форми.

Сумочка-бочонок

Фото: Instagram.com/michael kors

#2 Сумки-гаманці

Для щоденного використання вони не дуже практичні, але в якості стильного аксесуара просто незамінні. Сумки такої форми запропонував модний будинок Coach.

Сумки-гаманці

Фото: Instagram.com/coach

#3 Сумка-коробка (box bag)

Сумки квадратних форм — безумовно must-have сезону весна-літо 2019. Вони рясніли в колекціях таких дизайнерів, як Chanel, Versace, Balmain.

Сумка-коробка

Фото: Instagram.com/versace

#4 Сумки круглої форми

Круглі сумки як і раніше залишаються в тренді. Після її тріумфальної появи в минулому сезоні вона продовжує радувати fashion-girl своєю присутністю на подіумах модних показів. Такі мініатюрні моделі можна поєднувати практично з будь-яким образом. Присутній цей аксесуар в колекціях Balmain і Marc Jacobs.

Сумки круглої форми

Фото: Instagram.com/ marcjacobs

#5 Неон

Сумки такого кольору підійдуть тим дівчатам, які абсолютно не боятися виділятися з натовпу. Особливо добре вони виглядають у поєднанні з одягом приглушених тонів. Підтримали модну тенденцію практично всі відомі кутюр'є – Michael Kors, Emporio Armani, Prada та інші.

Топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році

Фото: Instagram.com/louisvuitton

#6 Oversize

Сумки вільного крою так само, як і круглі сумки, продовжують залишатися на піку популярності. І це не дивно! Така форма сумок ідеально підходить для прогулянок і подорожей, адже в неї можна помістити все найнеобхідніше.

Топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році

Фото: Instagram.com/louisvuitton

#7 Сумка з накладними кишенями

Окремої уваги заслуговують сумки з накладними кишенями. Повернувшись до нас через багато років, цей аксесуар значно видозмінився, став стильним і елегантним, не втративши своєї практичної функції. Її можна побачити у весняно-літній колекції Fendi.

Топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році

Фото: Instagram.com/fendi

Надихайтеся і створюйте свої яскраві луки!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на які модні джинси варто звернути увагу вже зараз, щоб "вигуляти" їх у новому сезоні.

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