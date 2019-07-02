Варто повторити! Кейт Міддлтон зачарувала мережу бездоганним літнім вбранням і стрункістю

Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

38-річна герцогиня Кембриджська влаштувала пікнік у своєму саду

Кейт Міддлтон порадувала черговим стильним виходом. Ще в травні на фестивалі Chelsea Flower Garden вона представила свій проект Back to Nature Garden ("Повернення до природи"). А вчора, 1 липня, герцогиня Кембриджська продемонструвала його. Парк розташувався в Лондоні, на території Хемптон-корт – знаменитого палацово-паркового ансамблю. Крім розкішних видів, він може похвалитися безліччю цікавих локацій для допитливих дітей. Тут є місце для спостереження за бджолами, простір для ігор на свіжому повітрі, ставок... Творці подбали про те, щоб час, проведений в парку, пішов на користь фізичному і психічному здоров'ю малюків. І перші відвідувачі вже могли оцінити це природне диво.

Кейт обожнює спілкування з дітьми (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

На честь відкриття парку вчора був влаштований пікнік. Тут зібралися діти, які перебувають під опікою благодійних організацій, підвідомчих Кейт: Evelina children's Hospital, Anna Freud Centre, Action for Children, Place2Be... Разом з герцогинею вони з задоволенням вивчили кожен куточок нового парку, багато спілкувалися, грали і фотографувалися.

В гардеробі Кейт безліч романтичних суконь (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Для такої події Міддлтон обрала відповідний наряд і в черговий раз підтвердила звання ікони стилю. Вона зуміла блискуче обіграти простий літній наряд, залишаючись одночасно по-королівськи елегантною і "своєю" для всіх відвідувачів. Кейт наділа зелене в строкату клітку плаття від французького бренду Sandro. Воно увібрало масу літніх жіночних деталей: V-подібний виріз, короткі вільні рукава, довжина міді... Все це чудово підкреслило стрункість і чарівність 38-річної Міддлтон. Доповнили їх босоніжки на танкетці зі шнурівкою пісочного відтінку, які, до речі, вже взувала герцогиня раніше. А також прикраси з рослинними мотивами. Останній штрих – романтична укладка з легкої хвилею і макіяж в натуральних тонах.

Парк – ідеальне місце для розваг і відпочинку (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Вийшов просто ідеальний літній образ. Його вже встигли оцінити як модні критики, так і шанувальники по всьому світу. беремо на замітку!