Пенсия за границей: как не потерять выплаты из-за новых требований ПФУ
Украинцы, переехавшие жить за границу, могут получать украинскую пенсию по новому адресу. Но каждый год с начала года придется подтверждать, что человек жив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Речь идет об украинцах, выехавших на постоянное проживание в страны, с которыми в Украине есть международный договор о социальном или пенсионном обеспечении. Пенсию получают по месту жительства на условиях настоящего договора.
Деньги переводят раз в квартал. Их посылают на личный счет пенсионера в банке страны проживания или через соответствующий орган этого государства.
Что нужно подтверждать каждый год
Каждый год, начиная с первого квартала нового года, пенсию выплачивают только при условии, что есть подтверждение: человек жив. Это предусматривает инструкцию о порядке перевода пенсий гражданам, выехавшим на постоянное проживание за границу.
Порядок и сроки представления документов зависят от страны проживания.
Какие правила действуют в разных странах
Пенсионеры, живущие в Испании, Португалии, Словакии и Чехии и получающие выплаты от Украины на банковские счета, должны ежегодно не позднее 31 декабря посылать в ПФУ по почте заявление "Подтверждение о нахождении человека в живых". Заявление нужно заполнить и официально удостоверить у уполномоченного должностного лица зарубежного дипломатического учреждения Украины.
В Польше пенсионеры, постоянно там живущие и получающие выплату по соглашению между Украиной и Польшей, присылают заверенное заявление.
Заявление может быть удостоверено управлением социального страхования Польши (ZUS), польским нотариусом или уполномоченным лицом дипломатического представительства или консульского учреждения Украины в Польше.
Пенсионерам, постоянно живущим в Болгарии, нужно раз в год, в ноябре, послать в ПФУ по почте формуляр УКР/БГ 5 "Свидетельство о том, что правоспособное лицо живое". Его официально удостоверяют в территориальном подразделении Национального института страхования Болгарии или у нотариуса по месту жительства.
В Эстонии, Латвии и Литве пенсии выплачиваются через определенные органы этих государств. Поэтому пенсионерам не нужно посылать в ПФУ никаких заявлений или формуляров о том, что они живы.
Также не нужно информировать ПФУ тем, кто постоянно живет в Азербайджане, Молдове и Грузии. Выплату украинских пенсий там также контролируют соответствующие органы этих стран.
Напомним, что вдова или вдовец могут перейти на пенсию за потерю кормильца вместо собственной.
Право на это имеют муж или жена умершего, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.