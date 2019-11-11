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Як стильно носити шарф: модні поради від фешн-експерта

Lite » Мода 11.11.2019 - 13:42
Як стильно носити шарф: модні поради від фешн-експерта
Ілюстративне фото (pexels.com)

Шарф не тільки захищає від холоду, але і є важливим елементом образу

Осінь і зима – час, коли пора утеплятися, діставати рукавички, шапки і шарфи. При цьому крім основного призначення захисту від холоду, шарфи можуть бути основним акцентом і надати образу закінчений вигляд. Стиліст Алія Іссанова, яка раніше назвала головні кольори осені і зими, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як носити цей аксесуар, щоб бути стильною і модною.

Фешн-експерт навіть склала фотопідбірку для натхнення.

Зараз можна носити шарфи, палантини недбало. У вас вийде затишний і актуальний образ в стилі casual.

Як стильно носити шарф: модні поради від фешн-експерта
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Можна надіти шарф поверх пальто, не зав'язуючи його, кінці заправити під пояс. У вас вийде елегантний і класичний стиль.

Як стильно носити шарф: модні поради від фешн-експерта
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Комбінуйте шарфи з комплектом іншої шапки. Так отримаєте цікаві образи. Можна в одному кольорі, але в різній фактурі.

Як стильно носити шарф: модні поради від фешн-експерта
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Не зав'язуйте шарфи у вузлики, косички, будьте простіше.

Як стильно носити шарф: модні поради від фешн-експерта
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Шарф досить просто недбало накинути на плечі, залишивши кінці вільно звисати. У вас вийде додатковий обсяг, який додасть образу актуальності.

Як стильно носити шарф: модні поради від фешн-експерта
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Шарфи знаходиться максимально близько від обличчя, вибирайте насичені кольори і цікаві принти.

Як стильно носити шарф: модні поради від фешн-експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Нагадаємо, стиліст Stacymills дала поради, як правильно носити натуральну і екошкіру.

Раніше стиліст Віка Барва назвала 10 речей, з якими давно пора розпрощатися.

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