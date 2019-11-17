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У чому піти на вечірку: яскраві ідеї від стиліста

Lite » Мода 17.11.2019 - 15:18
У чому піти на вечірку: яскраві ідеї від стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)

Свята не за горами і пора задуматися про вибір свого вбрання

Наближається низка свят, а з ними і різноманітних заходів -- корпоративи, вечірки, Різдво, Новий рік, посиденьки з друзями, в кінці-кінців. У чому піти, щоб не виглядати нудно, але і не білою вороною? Стиліст-блогер Stacymills, яка раніше розповіла, як і з чим носити натуральну і екошкіру, поділилася на своїй сторінці в Instagram декількома яскравими та цікавими ідеями.

Плаття

Найбезпечніший, здавалося б, варіант. Але яке доречно? Актуальний крій, довжина міні або міді. Максі тільки для пафосних дрес-кодів. Як правило, дрес-код коктейльний, а там довжина максі не передбачається. Красиві ноги? Беріть міні. Хочеться прикрити коліна? Беріть міді.

У чому піти на вечірку: яскраві ідеї від стилістаУ чому піти на вечірку: яскраві ідеї від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Комбінезон

Бувають прямо вечірні моделі. Додайте до нього гарну сумочку і шикарні туфлі - ви зірка.

У чому піти на вечірку: яскраві ідеї від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Брючний костюм на голе тіло

Шпильондри (треба розшифрувати?) при цьому обов'язкові. Великі блискучі прикраси у вухах або на шиї доповнять образ.

У чому піти на вечірку: яскраві ідеї від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)


Можна робити акцент на взуття

Припустимо, у вас лежать якісь офігенські яскраві туфлі і чекають своєї години. Доповніть їх базовою білизняною сукнею і буде вогонь.

Сумка у вас повинна бути вечірня - маленький клатч, міні-сумочка. Великі сумки на вечірці недоречні.

Каблук в коктейльному дрес-коді дуже бажаний. Думаю, тут і так все зрозуміло. А ось туфлі, босоніжки або чоботи, вирішує задумка вашого look'а й сам наряд. Зі світлим одягом краще босоніжки, з міні іноді круто виглядають саме чоботи-труби.

У чому піти на вечірку: яскраві ідеї від стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)

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