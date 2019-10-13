Стиліст назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль

Ілюстративне фото (pexels.com)

Іноді це може зіпсувати весь образ

Іноді якась, здавалося б, дрібниця може зіпсувати весь ваш образ і враження. Стиліст-іміджмейкер Віка Барва розповіла на своїй сторінці в Instagram, на що слід звернути увагу і не допускати у своєму стилі.

Перегляньте свій гардероб і звичні луки - раптом знайдете щось з цього списку.

1. Невелика сумка + поліетиленовий пакет для судочка і документів. І так ходять не за покупками, а саме на роботу або в повсякденному житті.

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Візьміть сумку побільше, як варіант сумка-шоппер, або модну альтернативу пакету. Дивіться на прикладі.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

2. Неправильно підібрана білизна за кольором. Білизни не повинне бути видно, крім випадків, коли це продуманий стилістичний хід. Пам'ятайте про доречність. У діловому середовищі не припустимо, коли білизну видно.

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Самим базовим буде білизна під колір шкіри, яка зіллється саме з вашим кольором шкіри. Під чорні прозорі блузи допустимо надягати гладкий, чорний бюстгальтер.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

3. Неправильно підібрана білизна за матеріалом: мереживо з одягом з тонких тканин або одягом в обтяжку. Повторюся ще раз: білизни не повинно бути видно! Дуже неестетично виглядають груди в горбках.

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На допомогу до нас приходять гладкі, безшовні варіанти білизни.

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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

4. Облізлий лак. Мені здається тут і говорити нема чого, тим більше зараз з'явилося стільки альтернатив і можливостей. Немає можливості – доглянуті нігті без покриття відмінний варіант.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

5. Прикраси з великою кількістю квіточок, багатоярусні намиста з бісеру і каміння – зайдіть на ярмарок майстрів, там цього добра вистачає і зрозумійте вже, що ці прикраси можуть додавати вік і вже точно виглядають не актуально.

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Зараз багато сучасних прикрас на будь-який смак і гаманець. Хочете мінімалізм – будь ласка, хочете більше акцентні – не питання.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

6. Неактуальне взуття або взуття, яке одягається, щоб не ходити босоніж. Я завжди кажу, що взуття відіграє дуже важливу роль у побудові стильного образу. І навіть найпростіший одяг може заграти з цікавим взуттям.

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Розвивайте надивленість, не забувайте оновлювати свій взуттєвий гардероб.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

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