Як вибрати пуховик: покрокове керівництво від стиліста

Ілюстративне фото (pexels.com)

Зима близько - а значить, пора задуматися про теплі обновки

Досить прохолодна погода не дає забути про те, що вже досить скоро настануть зимові морози. А значить, саме час задуматися про свій гардероб і знайти собі теплий і модний пуховик. Стиліст Stacymills, яка раніше розповіла, що може зіпсувати весь образ, поділилася на своїй сторінці в Instagram покроковим керівництвом по вибору пухової куртки або пальто.

Критерії при виборі пуховика:

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1. В пуховику буде тепло, якщо між вами і пуховиком є повітря. Тому варіанти, які обтягнули вас і ви виглядаєте як гусінь, не підходять.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

2. Як би я не любила Юнікло, їх варіанти тоненьких пуховиків з вузькою простежкою вже втомилися. Якщо у вас такий вже є, то продовжуйте носити, особливо під пальто чи дощовик, а ось новий купувати не варто. У них є куди кращий варіант - більш об'ємна простежка, довжина до стегна та до коліна.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

3. Ваш пуховик повинен бути довжиною до пахової зони, або вже до коліна або нижче, об'ємний, в ідеалі з капюшоном, ніякого хутра Ви можете його назвати ПУХАН, а якщо проситься слово "пуховичок", то проходимо повз. Контрольне запитання - він схожий на ковдру? Так? Беремо!

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Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Роллс Ройс серед пуховиків, безсумнівно, Moncler - ціни захмарні, дизайни вогонь, вони задають моду на пуховики. Серед інших брендів теж є дуже якісні. Головне форма.

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Якщо ви живете в регіоні з холодною зимою і вам об'єктивно пофіг на дизайн в -28 градусів, для вас є бренд Canada Goose, там в Канаді теж холодно. Вони вміють робити тепло.

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