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Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста

Lite » Мода 30.09.2019 - 21:33
Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт порадила, що варто вибрати зі шкіряного одягу

Що може бути сексуальніше, ніж шкіряні штани чи спідниця? Однак при виборі такого одягу є деякі нюанси. На що слід звернути увагу і яким предметам гардероба зі шкіри віддати перевагу, розповіла стиліст Stacymills на своїй сторінці в Instagram. До речі, раніше вона повідомляла, що може зіпсувати весь образ.

Мода на шкіряний одяг - прекрасний тренд, який став ще більш доступним, адже з'явилася, нарешті, якісна шкіра молодого дермантина, тепер це не убога жорстка клейонка, яка потріскається після другого вдягання. Нині екошкіру роблять настільки добре, що часом навіть непрофесіоналові важко відрізнити від натуральної.

Отже, на що дивимося в магазинах, а що залишаємо? Зараз зі шкіри є будь-які вироби і всі вони дуже модні, зазначила експерт.

1. Шкіряна спідниця.

Довжина міді. Можливо міні, але вона не повинна вас обліплювати. Трохи вільніше крій. Раджу поєднувати міні з плоским ходом.

Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

2. Шкіряні шорти

Ось прямо дуже круто! Носимо з ботфортами на плоскому ходу або грубими черевиками.

Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

3. Шкіряні штани.

Не лосини, благаю. Вони повинні бути вільного крою.

Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

4. Шкіряна сорочка.

Так, такі теж є - шкіра тоненька, носимо як будь-яку іншу сорочку, багатошарово або саму по собі.

Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

5. Комбінезон.

Теж дуже модно. Не має сенсу вкладатися в натуральний варіант, на мій погляд. Не думаю, що шкіряні комбінезони з нами надовго.

Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

6. Сукню.

Всі чоловіки зараз хором: "Ну нарешті!" Знову ж таки, не обтягуйтесь.

Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

А ось так НЕ треба носити шкіру:

Як носити натуральну і екошкіру: лайфхаки стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Нагадаємо, стиліст поділилася покроковим керівництвом, як вибрати хороший пуховик.

Як вибрати пуховик: покрокове керівництво від стиліста Що може зіпсувати весь образ: секрети стиліста
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