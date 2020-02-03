Вона досконала! Ірина Шейк підкорила розкішним тілом в спокусливому плаття-сітці

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель з'явилася на вечірці BAFTA

Ірина Шейк, яка прикрасила березневу обкладинку британського Vogue, стала головною зіркою вечірки BAFTA. Івент потроює знаменитий модний журнал спільно з культовим ювелірним брендом Tiffany & Co. Він традиційно продовжує урочисту церемонію вручення нагород, а тому тут можна побачити безліч знаменитостей. Багато хто з них, до речі, змінюють вечірні сукні в підлогу на більш зручні, але не менш розкішні.

Тут побували Марго Роббі, Вікторія Бекхем, Шарліз Терон, Кортні Лав і багато інших. Приймав гостей головний редактор відомого глянцю Едвард Еннінфул.

Гості вечірки (фото: instagram.com/britishvogue)

Ірина прийшла на вечірку в білому платті від свого улюбленого дизайнера Рікардо Тіші. Наряд складався з білосніжного боді, зверху яке покривала сітка з блискіток. Доповнили його білі босоніжки і прикраси з діамантами. Волосся їй поклали на прямий проділ, а макіяж виконали в натуральних тонах. Виглядала Шейк блискуче в усіх сенсах. Вона і сама явно була в захваті від свого образу.

Ірина сяяла яскравіше за всіх (фото: instagram.com/britishvogue)

Модель багато фотографувалася, була усміхнена і обіймалася зі своїми друзями зі світу моди. Цікаво, що на вечірці побував і екс-коханий Ірини, голлівудський актор Бредлі Купер. На цьому івенті він пробув недовго і не встиг навіть сфотографуватися, його застлаи тільки на виході. Так що застати пару за розмовою не вдалося.

Ірина Шейк і Рікардо Тіші (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю для вже згаданого глянцю Ірина нарешті дала відверте інтерв'ю, де торкнулася і теми особистого життя. За словами Шейк, вона вдячна за чудовий час, який вони провели з Бредлі. І іноді їй дуже нелегко справлятися з роллю матері-одиначки, вічно завантаженою роботою. Але вона вміє поривати з минулим і не повертатися до нього.