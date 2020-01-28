Розвалююсь на шматки: Ірина Шейк вперше назвала причину розриву з Бредлі Купером

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина зізналася, що їй складно бути самотньою мамою

Ірина Шейк і Бредлі Купер - одна з найбільш обговорюваних пар шоу-бізнесу. Супермодель і актор ретельно приховували своє особисте життя від журналістів. А отримати знімок селебрітіс з донькою було великою удачею для папараці. Що й казати, якщо за весь час перебування в "шлюбі" з голлівудською зіркою Ірина жодного разу не опублікувала з ним або з донькою фото в своєму instagram-блозі. У питанні особистого життя Шейк - вкрай закрита людина.

А після розставання з Купером в 2019 році, ні Ірина, ні її екс-коханий так жодного разу не прокоментували ситуацію. У новому інтерв'ю для британського журналу VOGUE супермодель вперше зважилася розповісти про розрив з Купером.

Так, на питання, чому вони розійшлися з актором, Ірина відповідає: “Думаю, що в будь-які гарні відносини ти привносишь і найкраще і найгірше в собі — така вже людська природа. Дві прекрасні людини далеко не завжди можуть скласти хорошу пару".

При цьому супермодель уточнює, що для неї стосунки з Купером були "великою удачею".

Ірина Шейк на обкладинці британського Vogue

Однак після розриву з Бредлі Ірині ніколи сумувати. Модель підкреслює, що на сьогоднішній день їй важливо знайти баланс між своїми новими ролями:

“Найважче знайти баланс і навчитися бути самотньою матір'ю, і працюючою жінкою, і вихователькою. Повірте, іноді я прокидаюся з думкою: “Боже, я не знаю, що мені робити. Я розвалююсь на шматки".

Ірина Шейк і Бредлі Купер (скріншоти: instagram.com/a.typic.no)

А ось на пряме запитання, чому все-таки модель і актор порвали, Ірина припускає, що всьому виною різниця в менталітеті та вихованні. Зазначимо, що Шейк (Ірина Шайхлісламова) - російська супермодель з Челябінської області. Її батько був шахтарем, мати викладала музику. Пройшовши складний шлях, в 2005 році Ірина почала працювати в якості моделі в Європі, а потім в США.

“Я сильна особистість, і я точно знаю, чого хочу, деякі чоловіки бояться цього. Якщо хтось іде з мого життя, то йде остаточно, я дійсно рву всі зв'язки. Думаю, деякі дійсно бояться цієї холодності. Не багато хто знає, що під усім цим — добра, мила людина, яка плаче в інтерв'ю", - каже модель.

Нагадаємо, що до зустрічі з голлівудським актором Шейк 5 років була у відносинах з іменитим красенем - футболістом Кріштіану Роналду. У квітні 2015 року офіційно підтвердилася інформація, що Шейк зустрічається з Бредлі Купером. У березні 2017 року у моделі і актора народилася донька, якій дали ім'я Лея де Сьєн. При цьому пара офіційно так і не розписалася, а жила в цивільному шлюбі. У червні 2019 року Шейк і Купер розлучилися.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила образом спокусливої скромниці.