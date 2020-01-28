ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У тренчі на голе тіло: Ірина Шейк показала розкішну фігуру у відвертій зйомці

Lite » Мода 28.01.2020 - 20:29
У тренчі на голе тіло: Ірина Шейк показала розкішну фігуру у відвертій зйомці
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Зірка прикрасила нову обкладинку

Ірина Шейк стала героїнею нового випуску британського Vogue. Для першої весняної обкладинки дівчині вибрали образ ніжний і романтичний, але по-англійськи стриманий. Ірина приміряла рожеве закрите плаття асиметричного крою з аплікацією, не позбавлене, втім, пікантних деталей – таких, як виріз, що оголює плече. Доповнив образ макіяж з вологим блиском на повіках по всій шкірі, а також укладка з зачесаним назад волоссям.

У тренчі на голе тіло: Ірина Шейк показала розкішну фігуру у відвертій зйомціНова обкладинка Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Видання показало й інші кадри з нового номера, більш відверті. Ірина блищить у коралового відтінку плісированій сукні і високих рукавичках. Під вбранням відмінно проглядається мереживна білизна.

У тренчі на голе тіло: Ірина Шейк показала розкішну фігуру у відвертій зйомці

У тренчі на голе тіло: Ірина Шейк показала розкішну фігуру у відвертій зйомціІрина блиснула стрункими ногами (фото: instagram.com/irinashayk)

І найбільш "гарячий" образ з усіх представлених на даний момент в мережі – в білому боді і вічній класиці від Burberry – бежевому тренчі. Плащ, розхристаний і затягнутий на талії, демонструє напівоголене тіло розкішної моделі. До нього стилісти зйомки підібрали кілька "кричущих" деталей: екстравагантні чоботи на величезній платформі і шпильці, чорні шкіряні рукавички і білий головний убір – щось середнє між бейсболкою і очіпком. Образ вийшов зухвалим, бунтарським і відвертим. Як і сама Шейк у розмові з журналістами глянцю.

У тренчі на голе тіло: Ірина Шейк показала розкішну фігуру у відвертій зйомціІрина на показі Жана-Поля Готьє (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина вперше дала коментар з приводу свого особистого життя і розлуки з Бредлі Купером. За словами дівчини, вона дуже вдячна за те, що між ними було. Але якщо вже вона викреслює когось із свого життя, то це назавжди. "Я дуже сильна особистість, і я точно знаю, чого хочу. Я думаю, що деякі чоловіки бояться цього", – зізналася знаменита красуня.

Цікаво, що такою вона була не завжди. Наприклад, у дитинстві Ірина була дуже сором'язливою дитиною і ненавиділа фотографуватися. "Подивіться на мене зараз!", – сміється модель. А сильний характер дівчини сформувався поступово. За словами Шейк, певною мірою вона завжди відчувала в собі чоловічу силу (може, тому, що батько хотів хлопчика), а після смерті тата почувала себе відповідальною за маму і сестру. Зараз все змінилося, але відгомони складного періоду становлення досі дають про себе знати.

Не без гріха: Ірина Шейк чесно зізналася у своїх слабкостях У крихітному бікіні: Ірина Шейк показала голі груди і пружні сідниці
Новини України Ірина Шейк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся