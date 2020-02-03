Она совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сетке

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель появилась на вечеринке BAFTA

Ирина Шейк, которая украсила мартовскую обложку британского Vogue, стала главной звездой вечеринки BAFTA. Ивент утраивает самый знаменитый модный журнал совместно с культовым ювелирным брендом Tiffany & Co. Он традиционно продолжает торжественную церемонию вручения наград, а потому здесь можно увидеть множество знаменитостей. Многие из них, к слову, меняют вечерние платья в пол на более удобные, но не менее роскошные.

Здесь побывали Марго Робби, Виктория Бекхэм, Шарлиз Терон, Кортни Лав и многие другие. Принимал гостей главный редактор известного глянца Эдвард Эннинфул.

Гости вечеринки (фото: instagram.com/britishvogue)

Ирина пришла на вечеринку в белом платье от своего любимого дизайнера Рикардо Тиши. Наряд состоял из белоснежного боди, сверху которое покрывала сетка из блесток. Дополнили его белые босоножки и украшения с бриллиантами. Волосы ей уложили на прямой пробор, а макияж выполнили в натуральных тонах. Выглядела Шейк блестяще во всех смыслах. Она и сама явно была в восторге от своего образа.

Ирина блистала ярче всех (фото: instagram.com/britishvogue)

Модель много фотографировалась, была улыбчива и обнималась со своими друзьями из мира моды. Интересно, что на вечеринке побывал и экс-возлюбленный Ирины, голливудский актер Брэдли Купер. На этой событии он явно пробыл недолго и не успел даже сфотографироваться: его застлаи только на выходе. Так что застать пару за разговорм не удалось.

Ирина Шейк и Рикардо Тиши (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, в недавнем интервью для уже упомянутого глянца Ирина наконец дала откровенное интервью, где коснулась и темы личной жизни. По словам Шейк, она благодарна за то чудесное время, которое они провели с Брэдли. И порой ей очень нелегко справляться с ролью матери-одиночки, вечно загруженной работой. Но она умеет порывать с прошлым и не возвращаться к нему.