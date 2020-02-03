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Она совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сетке

Lite » Мода 03.02.2020 - 18:25
Она совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сетке
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель появилась на вечеринке BAFTA

Ирина Шейк, которая украсила мартовскую обложку британского Vogue, стала главной звездой вечеринки BAFTA. Ивент утраивает самый знаменитый модный журнал совместно с культовым ювелирным брендом Tiffany & Co. Он традиционно продолжает торжественную церемонию вручения наград, а потому здесь можно увидеть множество знаменитостей. Многие из них, к слову, меняют вечерние платья в пол на более удобные, но не менее роскошные.

Здесь побывали Марго Робби, Виктория Бекхэм, Шарлиз Терон, Кортни Лав и многие другие. Принимал гостей главный редактор известного глянца Эдвард Эннинфул.

Она совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сеткеОна совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сеткеОна совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сеткеОна совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сетке

Гости вечеринки (фото: instagram.com/britishvogue)

Ирина пришла на вечеринку в белом платье от своего любимого дизайнера Рикардо Тиши. Наряд состоял из белоснежного боди, сверху которое покрывала сетка из блесток. Дополнили его белые босоножки и украшения с бриллиантами. Волосы ей уложили на прямой пробор, а макияж выполнили в натуральных тонах. Выглядела Шейк блестяще во всех смыслах. Она и сама явно была в восторге от своего образа.

Она совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сеткеОна совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сеткеОна совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сетке

Ирина блистала ярче всех (фото: instagram.com/britishvogue)

Модель много фотографировалась, была улыбчива и обнималась со своими друзьями из мира моды. Интересно, что на вечеринке побывал и экс-возлюбленный Ирины, голливудский актер Брэдли Купер. На этой событии он явно пробыл недолго и не успел даже сфотографироваться: его застлаи только на выходе. Так что застать пару за разговорм не удалось.

Она совершенна! Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сеткеИрина Шейк и Рикардо Тиши (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, в недавнем интервью для уже упомянутого глянца Ирина наконец дала откровенное интервью, где коснулась и темы личной жизни. По словам Шейк, она благодарна за то чудесное время, которое они провели с Брэдли. И порой ей очень нелегко справляться с ролью матери-одиночки, вечно загруженной работой. Но она умеет порывать с прошлым и не возвращаться к нему.

Ирина Шейк с дочкой от Брэдли Купера и мамой порадовала редкой прогулкой — три поколения красоток Ирина Шейк во время редкой встречи с мамой Ольгой стильно прогулялась по Нью-Йорку
Новости Украины Ирина ШейкБрэдли Купер
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