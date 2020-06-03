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Вона досконала! Алессандра Амбросіо підкорила спортивною фігурою в облягаючому одязі

Lite » Мода 03.06.2020 - 22:22
Вона досконала! Алессандра Амбросіо підкорила спортивною фігурою в облягаючому одязі
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка вирушила на прогулянку

Алессандра Амбросіо – одна з найпопулярніших моделей сучасності, фігура якої до цих пір викликає захоплення у мільйонів фанатів. 39-річна знаменитість покинула «пост» «ангела» Victoria's Secret вже давно, зараз вона бере участь тільки в показах найкращих брендів, а також зніматися для найвідоміших глянцевих журналів. Спекотна бразилійка повністю зосередилася на власному бренді білизни і купальників. Правда, рекламувати речі воліє сама. Так що за своєю формою мамі двох дітей доводиться стежити не менш ретельно, ніж у розпал кар'єри.

Вона досконала! Алессандра Амбросіо підкорила спортивною фігурою в облягаючому одязі

Модель на прогулянці (фото: прінтскрін instagram.com/elle_russia)

Щоденний розпорядок дня моделі включає прогулянки, пробіжки, розтяжку, а також фітнес-навантаження. Іноді модель вирушає займатися на свіже повітря. А деколи замінює тренування прогулянкою з домашнім улюбленцем – лабрадором. У такому вигляді Алессандру папараці застали буквально на днях. Модель вирушила гуляти в комфортному образі, примірявши спортивне вбрання. Сірий комплект – укорочений топ і легінси з білими розводами – вона доповнила сірими кросівками. На поясі зірка зав'язала яскраво-рожевий светр. Доповнили лук блакитна бейсболка, сонцезахисні окуляри, улюблені прикраси Амбросіо – браслети і підвіски, а ще дівчина прихопила з собою захисну маску. Виглядала супермодель яскраво і дуже спокусливо: зручні речі підкреслили спортивну фігуру Алессандри, зробивши акцент на залізному пресі, тонкій талії, точених руках і ногах.

Вона досконала! Алессандра Амбросіо підкорила спортивною фігурою в облягаючому одязіВона досконала! Алессандра Амбросіо підкорила спортивною фігурою в облягаючому одязі

Алессандра обожнює комфортні речі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, під час карантину Алессандра часто з'являлася в зручних речах. Судячи з усього, їх у гардеробі знаменитої красуні навіть більше, ніж гламурних речей на вихід. До подібних предметів одягу знаменита мама привчила і своїх дітей. 11-річна Аня Луїза, яка вже стала практично зіркою мережі, часто позує в стильних трикотажних речах. До речі, дівчинка дуже схожа на Алессандру і володіє всіма характеристиками моделі. Так що шанувальники впевнені – вона піде по стопах популярної матері.

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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