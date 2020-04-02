Сімейна ідилія: Алессандра Амбросіо зворушила рідкісним фото з коханим

Алессанда Амбросіо з коханим (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель і її хлопець сидять вдома, як і годиться

Алессандра Амбросіо продовжує радувати милими сімейними знімками. Вчора, 1 квітня, вона продемонструвала, якою красунею зростає її дочка. А сьогодні вирішила приділити увагу чоловічої половини родини. Так, вона опублікувала фото, на якому позує з 7-річним сином Ноа. Супермодель і хлопчик лежать в обнімку на подушці: Амбросіо виглядає гордою і щасливою, а Ноа – немов дозволяє себе фотографувати, але має намір втекти і зайнятися своїми справами, в кращих традиціях дітей його віку. Фото зібрало масу лайків та коментарів. Шанувальники 38-річної бразильської моделі захоплюються, який Ноа став великий, а також яким милим і красивим він росте.

Алессандра з сином (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

У сторіз ж Алессандра показала фото ще більш цікаві для послідовувачів, зі своїм коханим Ніколо Одді. Так, екс-«ангел» Victoria's Secret зайнялася одним з найпопулярніших занять серед зірок на карантині – готуванням їжі. Причому робить вона в компанії свого бойфренда. На фото вони виглядають щасливими і задоволеними. Поруч зірка розмістила стікер, що символізує дім і любов – як би натякаючи, що вони з Ніколо з задоволення виконують інструкції медиків щодо дотримання карантину. Одягнена Алессандра в білий светр з візерунками, а її хлопець їй під стать – в білу футболку. Продемонструвала Амбросіо та страву, над яким вони разом працюють. «Пора готувати!», – підписала модель і бізнесвумен своє творіння з допомогою Instagram-наклейки.

Пара займається домашніми справами (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, Алессандра і власник власного бренду одягу Ніколо Одді почали зустрічатися влітку 2018-го року. Пара багато часу проводить у спільних поїздках, обожнює влаштовувати романтичні вояжі і просто насолоджуватися домашніми справами. За цей час італійський бізнесмен встиг стати дітям Алессандри – 11-річної Ані Луїзі і 7-річного Ноа – справжнім другом. А ось спільних дітей вони поки не заводять.

Цікаво, що Алессандра і Ніколо не поспішають зв'язувати себе узами шлюбу. Втім, так було і в попередніх відносинах Алессандри, з Джеймі Мазуром, з якою вони були разом з 2005-го року.