Она совершенна! Алессандра Амбросио покорила спортивной фигурой в облегающем наряде

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда отправилась на прогулку

Алессандра Амбросио – одна из самых популярных моделей современности, фигура которой до сих пор вызывает восхищение у миллионов фанатов. 39-летняя знаменитость покинула «пост» «ангела» Victoria’s Secret уже давно, сейчас она участвует только в показах лучших брендов, а также снимается для известных глянцевых журналов. Знойная бразильянка полностью сосредоточилась на собственном бренде белья и купальников. Правда, рекламировать вещи предпочитает сама. Так что за своей формой маме двоих детей приходится следить не менее тщательно, чем в разгар карьеры.

Модель на прогулке (фото: принтскрин instagram.com/elle_russia)

Ежедневный распорядок дня модели включает прогулки, пробежки, растяжку, а также фитнес-нагрузки. Иногда модель отправляется заниматься на свежий воздух. А порой заменяет тренировки прогулкой с домашним любимцем – лабрадором. В таком виде Алессандру застали папарацци буквально на днях. Модель отправилась гулять в комфортном образе, примерив спортивный наряд. Серый комплект – укороченный топ и легинсы с белыми разводами – она дополнила серыми кроссовками. На поясе звезда завязала ярко-розовый свитер. Дополнили лук голубая бейсболка, солнцезащитные очки, любимые украшения Амбросио – браслеты и подвески, а еще девушка прихватила с собой защитную маску. Выглядела супермодель ярко и весьма соблазнительно: удобные вещи подчеркнули спортивную фигуру Алессандры, сделав акцент на железном прессе, тонкой талии, точеных руках и ногах.

Алессандра обожает комфортные вещи (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, во время карантина Алессандра часто появлялась в удобных вещах. Судя по всему, их в гардеробе знаменитой красавицы даже больше, чем гламурной одежды на выход. К подобным предметам одежды знаменитая мама приучила и своих детей. 11-летняя Аня Луиза, которая уже стала практически звездой сети, часто позиурет в стильных трикотажных нарядах. Кстати, девочка очень похожа на Алессандру и обладает всеми характеристиками модели. Так что поклонники уверены – она пойдет по стопам популярной родительницы.

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Автор: Lite