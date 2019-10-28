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В піджаку і з голими ногами: Белла Хадід захопила сексуальною фігурою в стильному вбранні

Lite » Мода 28.10.2019 - 19:29
В піджаку і з голими ногами: Белла Хадід захопила сексуальною фігурою в стильному вбранні
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель опублікувала масу гарячих фото

Белла Хадід – одна з найпопулярніших моделей у світі – нещодавно відзначила 23-й день народження. На свято знаменита красуня запросила лише найближчих людей. У нью-йоркському кафе Sadelle's зібралися мама дівчини Іоланда Хадід, улюблена сестра Джіджі Хадід, брат Анвар зі своєї гьорлфренд, а також близькі друзі. Всі присутні раділи і насолоджувалися істинно американськими частуваннями: бургерами, картоплею фрі, підсмаженим беконом і яскравими коктейлями. «Влаштовують вечірки з 95-го року», – пожартувала Белла.

В піджаку і з голими ногами: Белла Хадід захопила сексуальною фігурою в стильному вбранніВечірка з приводу дня народження Белли (фото: instagram.com/bellahadid)

На захід вона прийшла в стильному вбранні: закритий чорний атласний піджак-плаття з поясом на талії, який вона одягла з високими чорними напівпрозорими гольфами і грубими черевиками. Завершували образ сережки-кільця, а також яскравий макіяж. Цікаво, що Белла, яка лише нещодавно стала блондинкою, знову з'явилася з темним волоссям.

В піджаку і з голими ногами: Белла Хадід захопила сексуальною фігурою в стильному вбранніВ піджаку і з голими ногами: Белла Хадід захопила сексуальною фігурою в стильному вбранніВ піджаку і з голими ногами: Белла Хадід захопила сексуальною фігурою в стильному вбранніБелла в стильному вбранні (фото: instagram.com/bellahadid)

Фото з дня народження вже давно облетіли мережу, але сама іменинниця за робочими проектами до них дісталася лише днями. Вона показала кілька кадрів, де позує серед розкішних букетів троянд, тортиків і подарунків. Шанувальники дівчини знов почали її вітати. А заодно і хвалити, яка вона струнка і сексуальна.

До речі, гарячі кадри – це справжня «фішка» зірки, яку нещодавно визнали найкрасивішою серед знаменитостей. Фотографи люблять робити акцент саме на привабливій і спокусливій зовнішністю Белли, запрошуючи її в досить відверті зйомки.

В піджаку і з голими ногами: Белла Хадід захопила сексуальною фігурою в стильному вбранніВ піджаку і з голими ногами: Белла Хадід захопила сексуальною фігурою в стильному вбранніБела для Vogue Australia (фото: instagram.com/bellahadid)

Одна з останніх – для Vogue Australia, де вона приміряла образ сексуального ковбоя. На дівчині були тільки нижня білизна та аксесуари в стилі Дикого Заходу. А тому шанувальники могли оцінити струнку фігуру 23-річної зірки в повній мірі.

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