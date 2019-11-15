Беремо приклад: Джіджі Хадід демонструє ідеальну фігуру і найстильніші речі сезону

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель відвідала CMA Awards 2019

Джіджі Хадід не так часто здійснює виходи в світ, а якщо і відвідує події, то не завжди повідомляє про це своїм фоловерам. Цього разу 24-річна модель вирушила на музичну премію CMA Awards 2019 і не стала мовчати. Дівчина пішла туди підтримати свою близьку подругу, кантрі-зірку Кейсі Масгрейвс, яка стала в цей вечір лауреатом.

Джіджі захопила мережу розкішним виглядом (фото: instagram.com/gigihadid)

Для світської події старша Хадід підібрала образ стильний і яскравий, змусивши говорити про себе численні модні портали. На знаменитою красуні було облягає по всій довжині біле плаття в рубчик без рукавів і з високим коміром від Helmut Lang. Спокусливо переливаючись, воно акцентувало увагу на досконалої фігурі Джіджі.

Джіджі просто світилася від щастя (фото: instagram.com/gigihadid)

Доповнили образ найбільш стильні ботильйони сезону – козаки (до речі, колір вона підібрала також найпопулярніший, білий). На завершення образу американська модель обрала незвичайної форми золотисті сережки, які складалися з кілець і довгої частини з каменями, а також велике кільце з жовтого золота. Макіяж Джіджі зробили під стать всьому образу – сяючий, яскравий, з довгими стрілками і золотистим мерехтінням тіней, а волосся поклали в розкішну укладання.

Джіджі багато позувала, одна і зі своєю подругою, і виглядала щасливою та задоволеною. Цікаво, що на захід вона пішла без своєї знаменитої сестри Белли. Справа в тому, що частіше всього дівчата виходять у світ разом.

Дівчата відправилися на вечірку (фото: instagram.com/gigihadid)

Після церемонії Джіджі вирушила з Кейсі на тусовку. Для нічного життя Джіджі змінила вбрання на більш розслаблене. Вона одягла костюм з деніму блакитного кольору: джинси і вільного крою сорочку, які доповнила високими чобітьми на шпильці, також в стилі катнрі. А співачка обрала жовтий костюм з розкльошеними брюками і черевики-козаки. Судячи з фото і підпису до них, ніч дівчата провели більш ніж весело. "Я люблю Нешвілл і тебе, @spaceykacey. Навчилася танцювати Тустеп. Горда. Їла смажені солоні огірки. Спробувала грати на гітарі. Провела залишок ночі на бонго. Було супер:))", – написала Джіджі.